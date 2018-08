Na rybách to bolet nebude, doufal kajakář Dostál po hořkém finále MS

Nelitujete trošku, že jste do toho takhle na poslední chvíli šel?

„Určitě ne! Co jsme jezdili na trénincích, to mě moc bavilo, a myslím, že mi i pomohlo k singlu. Těšil jsem se na tréninky s klukama, navzájem jsme se podporovali. Byla asi chyba, že jsme žádný mezinárodní závod nejeli, protože se to postavilo na poslední chvíli a chyběla nám právě ta finálová jízda, která se měla vyzkoušet.“

Lze to brát tak, že ten jeden „zkušební“ závod máte právě za sebou? Že tohle bylo nanečisto?

„Hmmm, to bych rád ...“

Je pro vás tohle konec sezony, nebo máte ještě něco v plánu?

„Konec! Trochu orazím, pak přijde nějaká dovolená, chtěl bych stihnout i lázně. Jen doufám, že na rychlostní loď sednu letos dřív než po loňské pauze, s půlročním zpožděním…“

Co máte v plánu pro příští sezonu? Čtyřkajak? Debla?

„Na singlu se chystám vynechávat pětistovku, to bude určitě lepší kvůli kilometru, který se jezdí na olympiádě. Když to bude můj jediný singlový závod, budu na něj víc nabuzený a budu se víc těšit… A ne těšit se na pětistovku a kilák mít jako povinnost. Současně se chci soustředit i na větší posádku, věřím, že mi to i pro singla přinese ovoce.“

Bude to debl, nebo čtyřkajak?

„Uvidím, možná oboje. Na jaře to s někým vyzkouším a pak by mohl být průběh takový, že bych na singlu chvíli nezávodil, a zkusil debla i čtyráka. Vidělo by se, co by mělo větší potenciál. Ale teď na takové představy nemám moc náladu. Před čtyřmi lety jsme na čtyráku vyhráli mistrovství světa a teď jsme skončili osmí. A nemyslím, že by to bylo naší výkonností, spíš nám to nesedlo. To, co jsme předváděli při rozjetí, bylo geniální, šlapalo to jedna báseň – klobáseň! Totéž jsme chtěli předvést ve finále, a to se nepovedlo. A ještě se bych se chtěl vrátit…“

Ke včerejšímu singlu?

„Nejel jsem dobře takticky, byl jsem se sebou nespokojenej, rozesmutnělej, že mi taktizování nevyšlo a že mi chybělo i trochu štěstí. Kdybych nejel v první dráze, byl víc uprostřed a držel se víc Portugalce Pimenty, nemusel mi ujet ani on, ani Max Rendschmidt. Příště do toho budu muset jít hezky drze jako mladej kluk a ne uvědoměle jako dospělej. Protože uvědomělí nevyhrávají.“