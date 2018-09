Prskavec ovládl Světový pohár! Na celkové vítězství mu stačilo třetí místo

Cítil jsem, že je to trať na medaili, ale bohužel, litoval po vyřazení z MS Jiří Prskavec • Ivana Roháčková

Český kajakář Jiří Prskavec první kvalifikační jízdu na ME ovládl. • Jaroslav Legner / Sport

Český kajakář Jiří Prskavec se stal celkovým vítězem Světového poháru ve vodním slalomu. Mistr světa z roku 2015 a bronzový z olympijských her v Riu de Janeiro obsadil ve finále ve španělském Seu d'Urgell třetí místo, a to mu bohatě stačilo na to, aby udržel vedení. Poslední závod vyhrál Ital Giovanni De Gennaro.