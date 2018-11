Dostál v Japonsku. Proč mu ruply trenky a v jaké rychlosti vaří vodu?

Dostál aktuálně pobývá s reprezentačním týmem na soustředění v Japonsku, dřinu z přípravného kempu zachytil na několika videích. Mohutnou postavu naskládal do vratkého kajaku a vystřelil na tréninkovou jízdu po jezeře. Poprvé, potřetí, popatnácté...

"Loď mám pořád stejnou, speciálka to určitě je. Kvůli mé skoro dvoumetrové postavě má velikost XXXXXXXXXXXXL, do jiné se nevejdu," smál se 25letý závodník pražské Dukly, který k vrcholovému sportu stíhá studovat management na ČZU.

"V posilovně trávím 90 minut čtyřikrát v týdnu. Trénuju třífázově každý den, dva tréninky jsou na vodě a jeden v gymu. Tedy když jsem v Praze, a neděli mám od trenéra volnou. Na soustředění máme volno každý čtvrtý den," popsal slušnou mordovačku trojnásobný mistr světa.

Nejvyšší rychlost, kterou Dostál ze sebe a svého kajaku vyždímal, bylo 21,7 kilometru v hodině. "Skoro jsem tu vodu uvařil," smál se v chatu se čtenáři iSport.cz a rozprávěl dále. "Divokou vodu jsem párkrát jel také, hlavně Vltavu. Vzal jsem to jako závod, místo čtyř dnů jsem to jel dvě hodiny."

A nějaká trapná či úsměvná situace ze závodů Světového poháru? "Jednou mi ruply trenky při závodě a musel jsem jít na kontrolu lodí. Zadek jsem si musel zakrývat rukama," uzavřel povídání s grácií Dostál, který si nejlépe odpočine jak jinak než u vody.

"Nejčastěji si potřebuje odpočinout ne tělo, ale hlava, tak chodím často na ryby. Jinak relaxuju na masážích nebo v lázních, svalové problémy naštěstí nemám. A cíle? Rád bych zvládnul ještě tři olympiády, takže budu jezdit deset let. Cíl je jednoznačně olympijské zlato, to jediné mi ve sbírce chybí," dodal majitel bronzu z OH v Londýně a stříbrné a bronzové medaile z Rio de Janeira.

Tak hodně sil do dalšího tréninku, Josefe! Světový pohár kajakářů začíná až v květnu závodem v polské Poznani.

Svůj #dostalstyle ukázal majitel tří olympijských medailí Josef Dostál i čtenářům, když se na jeden den stál správcem oficiálního instagramového účtu iSport.cz.







