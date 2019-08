Kajakář Dostál chce vyjet olympiádu: Slyšel jsem bubny, bude to hustý | iSport.cz

„Věděl jsem, že musím jet rychle, abych dostal dobré semifinále,“ řekl po rozjížďce Dostál. „Těsně před startem jsme to se šéftrenérem zkoumali a byly tam dvě možnosti, být první nebo druhej. Pak je to 50 na 50, který klíč se zvolí, jestli budu mít v semifinále těžké soupeře, nebo ne,“ hlásil Dostál, známý vyznavač taktiky. S časem 3:26,78 byl spokojený. „Je na mě velmi rychlý,“ pochvaloval si.

„Vyrazil jsem, a když jsem pak viděl, že mám půl lodě náskok, tak jsem si to kontroloval. Pak Srb na jedničce začal 300 metrů před dílem trochu zlobit, tam jsem to zvedl, ale posledních 100 metrů už to bylo kontrolované,“ popsal v cíli. „Ve finále by byl průběh jinej, finiš by nebyl tak zabalenej,“ ujistil.

Dostál připustil, že je znát, když absolvuje jen jednu individuální disciplínu. Olympijskému kilometru obětoval pětistovku, na níž je stále ještě úřadujícím mistrem světa. „Deblkajak je příjemné zpestření, ale kdybych teď jel pětistovku singla, bylo by to fakt hustý. Asi by tam byla další medaile, ale naše cíle jsou větší, vyjetí olympiády,“ připomněl hlavní cíl, který si pro Szeged vytýčila většina kanoistů. Rozjížďka deblkajaku ho se Šloufem čeká v pátek.

Přestože šampionát se teprve rozjíždí, podle Dostála už jsou znát první náznaky bouřlivého prostředí. „Cestou na start jsem slyšel bubny, to je typická maďarská věc. Až tu budou plný tribuny, bude to masakr,“ tuší český obr.