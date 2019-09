Pražský svěťák mě neunaví, naopak mě nabije energií, říká Prskavec | iSport.cz

Jak blízko je pro vás celkové vítězství ve Světovém poháru?

„Furt je ještě vzdálené, poslední závod má dvojnásobný počet bodů, to znamená, že pokud se nedostanu do finále, tak si myslím, že se s tím můžu rozloučit. Pokud se mi finále podaří, tak to bude hodně blízko. A pokud ujedu medaili, tak by o vítězství nemělo být pochyb. Ale to jsou všechno jen kdyby.“

Je finále v Praze výhodou nebo nevýhodou?

„Určitě výhodou. Závodím tady strašně rád, roky po sobě jsem tady měl medaili, divácká kulisa je úžasná, závody si strašně užívám. Takže se na to moc těším a doufám, že se mi bude dařit stejně jako všechny ty závody.“

Jak velkou roli hraje divácká kulisa?

„Obrovskou, hlavně když jedeme doma a když pak nastupujeme do finálové jízdy, což je asi ten největší cíl tady, tak kluci na věži (komentátoři) dokážou udělat takovou atmosféru, že i já, který většinou nevnímám vůbec nic, to na startu slyším a vím o tom, že se tam děje tenhle kotel a že to bude hroznej hukot. A ve chvíli, kdy se dostaneme před hlavní tribunu, je to úžasný zážitek. A když se potom dojede do cíle a povede se to, člověk může do kamer poděkovat všem divákům, kteří na něj řvali a hnali ho do cíle. To je opravdu k nezaplacení a myslím, že pro takové chvíle to všichni děláme.“

Asi u vás ale i přes to všechno platí, že vrcholem sezony je MS, že?

„Platí. Myslím, že mi sezona vychází krásně tak, jak jsem chtěl, až na ME, které se mi úplně nepovedlo. Ale zase to bylo v Pau, což nemůžu brát úplně jako neúspěch, dostal jsem se tam do finále. Ve Francii se mi prostě nedaří, to tak je. Teď svěťáky proběhly tak, jak jsem celkem chtěl, i pauza byla taková, jaká měla být. A celou přípravu na druhou část sezony jsem dotrénoval tak, jak jsem měl naplánované. Cítím se teď hodně dobře. V Lipsku (SP v Markkleebergu) jsme jeli z plného tréninku, takže medaile (3. místo) je super výsledek. Teď nastupuju do závěru sezony s tím, že tenhle týden byl volnější a na finále věřím, že budu výborně připravený, budu odpočatý trochu víc než minulý víkend a že bych tady měl předvádět rychlé jízdy. Pak mě čeká týden a půl dřiny a pak už se bude jen ladit forma na finále sezony na MS.“

Jak únavné může být finále v Troji směrem k mistrovství světa?

„Pražský svěťák mě může pouze nabít energií, ne vyčerpat. Pokud se vůbec probojuju do finále a budu mít možnost tam zažít tu atmosféru, tak mě to opravdu vždycky hrozně nakopne a mám to strašně rád tady závodit. Takže věřím, že mi to sílu nesebere a naopak mi to připomene ty nejkrásnější chvíle, které v tom sportu můžeme mít.“

Někteří sportovci plánují jet se podívat už letos do Tokia, kde bude příští rok olympiáda. I vodní slalomáři tam mají testovací závod. Pojedete tam?

„Já určitě na test event nepojedu, do programu sezony mi to nevychází. Po MS chci mít měsíc volna, protože další sezona, ať už bude jakákoliv, bude zase dlouhá a já si potřebuju odpočinout. Tělo je unavené po celém roce tréninku. Takže rozhodně neplánuju test event, nicméně po měsíci volna plánujeme týden v Londýně na trati, kde se příští rok pojede ME a potom nějakých 10 dní v Tokiu, ale jen v rámci soustředění, rozhodně tam nechci závodit. Takhle jsem byl na test ovacím závodu v Riu a já opravdu nejezdím ale vůbec dobře po té pauze. Protože moje bříško si vzpomene, že tam taky ještě může být a moje váha se zvýší o procenta a já se pak na lodi trochu potápím a opravdu nemám dobrý pocit ze závodění. Takže i z tohoto důvodu se tam nechystám.“ (smích)

Nemělo by to smysl?

„To určitě nemělo a ještě bych z toho měl blbý pocit.“