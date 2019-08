Fuksa i Dostál se Šloufem bez medaile, ale s olympiádou. Čtyřkajak v Tokiu nebude | iSport.cz

Boj o Tokio zato nevyšel čtyřkajaku Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel, Jakub Zavřel, pro který byl šampionát jedinou příležitostí. Česká posádka skončila ve finále po nevydařeném startu devátá, k postupu potřebovala dojet do sedmého místa.

Od medaile Dostála se Šloufem při jejich společné premiéře na mezinárodním poli dělilo 23 setin sekundy. Dostál tak k sobotnímu stříbru ze závodu singlů na 1000 metrů v Maďarsku další cenný kov jen těsně nepřidal.

Ze čtvrtého místa ale byli oba nadšení. Když se objevily výsledky na tabuli, hlavně Šlouf několikrát zařval nadšením. "Už na tiskovce jsem říkal, že kdyby se nám to povedlo vyjet, že se budu radovat stejně jako z medaile, co jsem měl se čtyřkajakem v Račicích. Radoval jsem se o trošku míň, ale je to úžasný. Proto to odmala dělám, abych se na olympiádu dostal. Teď máme to místo pro Česko a budu dál pracovat, abych se tam podíval příští rok," vykládal čtyřiadvacetiletý kajakář, kterého by mohla v Tokiu čekat olympijská premiéra.

Fuksa, jenž v sobotu marně bojoval o postupové místo na OH v deblkanoi s bratrem Petrem, v závěru na soupeře nestačil a v Szegedu tak vyšel medailově naprázdno. Vyhrál Brazilec Isaquias Queiroz Dos Santos, na stupně vítězů se na své parádní trati nevešel ani obhájce titulu a trojnásobný olympijský vítěz Sebastian Brendel z Německa, který skončil čtvrtý.

Pro šestadvacetiletého Fuksu skončila na MS medailová série trvající od roku 2014. Mezitím neuspěl jen na OH 2016 v Riu, kde skončil na kilometru pátý. "Z mého pohledu to byl určitě těžký závod, protivítr nemám rád. Mám radši, když to odsejpá trochu rychleji, tady to byl pomalejší závod. Nebyl jsem dostatečně rychlý. Samozřejmě je fajn, že jsem pátý, nebo v té světové špičce, ale určitě jsem si chtěl odvézt medaili a hlavně teda nominaci s bráchou," řekl po závodě.

Dvě osmá místa přidaly české posádky ve finálových závodech na neolympijských tratích. Postarali se o ně deblkajak Filip Šváb, Ondřej Bišický na dvoustovce a čtyřkanoe Kryštof Hájek, Daniel Kořínek, Antonín Hrabal, Ivan Procházka na pětistovce.

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Szegedu (Maďarsko):

Muži:

200 m:

K2: 1. Postrigaj, Ďjačenko (Rus.) 33,05, 2. Mazur, Grabowski (Pol.) 33,10, 3. Balaska, Apagyi (Maď.) 33,30, ...8. Šváb, Bišický (ČR) 34,49.

C1: 1. Zustautas (Lit.) 39,36, 2. Kozyr (Běl.) 40,08, 3. Nadiradze (Gruz.) 40,24, ...finále B: 4. Drahokoupil (ČR).

500 m:

K4: 1. Německo (Liebscher, Rauhe, Rendschmidt, Lemke) 1:19,26, 2. Španělsko 1:19,77, 3. Slovensko 1:20,96, ...9. ČR (Špicar, Nepraš, Havel, Zavřel) 1:21,60.

C4: 1. Rusko (Štyl, Petrov, Melantěv, Pavlov) 1:34,69, 2. Německo 1:35,83, 3. Bělorusko 1:37,14, ...8. ČR (Hájek, Kořínek, Hrabal, Procházka) 1:42,43.

1000 m:

K2: 1. Hoff, Schopf (Něm.) 3:20,53, 2. Cubelos, Peňa (Šp.) 3:21,79, 3. Carre, Hubert (Fr.) 3:22,96, 4. Dostál, Šlouf (ČR) 3:23,19.

C1: 1. Queiroz Dos Santos (Braz.) 3:59,23, 2. Kaczor (Pol.) 4:00,92, 3. Bart (Fr.) 4:01,55, ...5. M. Fuksa (ČR) 4:02,02.

Ženy:

200 m:

C2: 1. Lin Wen-ťün, Čang Lu-čchi (Čína) 44,69, 2. Takácsová, Ballaová (Maď.) 45,16, 3. Rachmatovová, Zokirovová (Uzb.) 46,60.

500 m:

K1: 1. Carringtonová (N. Zél.) 1:55,76, 2. Chuděnková (Běl.) 1:57,39, 3. Kozáková (Maď) 1:58,01.

K4: 1. Maďarsko (Bodonyiová, Medveczká, Csipesová, Gazsóová) 1:32,91, 2. Bělorusko 1:33,69, 3. Polsko 1:34,77, ...finále B: 7. ČR (Sobíšková, Kožíšková, Betlachová, Paloudová).

C2: 1. Sun Meng-ja, Sü Š'-siao (Čína) 2:02,81, 2. Takácsová, Ballaová (Maď.) 2:04,49, 3. Klimovová, Makarčenková (Běl.) 2:07,74.