Šampion Prskavec musel riskovat: Trať mě vypekla. Jak se hecoval s rivalem?

Máte už čtvrtý titul z mistrovství Evropy, do toho MS a další. Není to už trošku samozřejmost?

„Tyhle úspěchy se nikdy neomrzí. Jsem rád, že v téhle sezoně, která nám opravdu nedávala moc šancí uspět, se mi to i tak povedlo na tom jediném možném velkém závodě. Hlavně doma, moc si toho vážím.“

Vyhrál jste sedm z osmi závodů, které jste letos jel. Jak se ladí forma?

„To opravdu nevím. Doufám, že na příští rok to naladím tak, abych vyhrál klidně jenom jeden, ale ten nejdůležitější?

Který?

„To se neříká, ale věřím, že si to tam dopíšete sami.“ (směje se).

Do Troji smělo jen tisíc lidí, ale i tak byla kulisa slušná.

„Bylo to moc pěkné. Není to takový dav jako normálně, ale o to víc se fanoušci snažili a tlačili nás do cíle. Moc nám to pomohlo hlavně v posledních částech trati.“

Byly to velké nervy?

„Nemůžu říct. Tenhle týden jsem se ohromně těšil, závodníky – kamarády z cizích zemí jsem neviděl fakt půl roku a moc jsem se těšil na to, že si konečně zazávodíme. To se mě drželo po celou dobu, jsem rád, že jsem to dokázal udržet, abych předvedl nejlepší jízdu ve finále.“

Schoval jste si něco do příští sezony?

„Odnáším si z toho to, že příprava na letošní sezonu se perfektně povedla, pokusím se ji napodobit, i když s Austrálií to nevypadá úplně dobře, i když jsou nějaké dobré alternativy. Budu to ladit na léto příštího roku, je na to dost času a já se na tu dřinu těším.“

Dá se příprava zkopírovat, nebo bude úplně odlišná?

„Strávil jsem tři měsíce v Austrálii, to už je první chyba. Ale dá se možná ještě zlepšit. Po návratu jsme byli připravení na nominační závody na jaře. Člověk měl fakt formu, spadla karanténa a všechno se zrušilo. Najednou jsme měli pět měsíců další dřiny a to bylo těžké období. Myslím, že jsem ho zvládnul, ale myslím, že jsem ho načasoval tak, aby vše směřovalo jen na léto a nebyl tam jarní skok formy. Aby to bylo naplánované k jednomu závodu, protože ten bude samozřejmě nejdůležitější.“

Možná ale přijdou další omezení?

„Máme tu výhodu, že to příští sezonu neladíme na jaro, ale až na léto. A na vodě jsme dost v bezpečí, není to kontaktní sport, jsme tam sami a opravdu to můžeme dělat kdekoliv. Kór když sezona přijde později, můžeme vyhledat i lehčí vodu. Budu se koukat na alternativy zimní přípravy a tím, že Trója je dostatečně podobná tokijskému kanálu, většinu času můžu odtrénovat tady v Troji a věřím, že to bude fungovat.“

Finále bylo hodně těsné. Musel jste jet na hraně rizika? Víc než třeba při domácí kvalifikaci?

„Neměl jsem úplně štěstí v přesazených brankách nahoře, věděl jsem, že jsem tam něco ztratil. Pak mě přejezd 9, 10 taky trochu vypekl, věděl jsem, že musím dohánět. Ale pak jsem asi zariskoval víc než při nominačních závodech. Tohle je jedna jízda a od čtvrtého místa dál už se to nebere. Člověk chce uspět a chce udělat maximum. Riskoval jsem a na to, jak mi vršek trati nevyšel, dokázal jsem to pěkně dohnat. A hlavně, já jsem Peterovi (Slovinci Kauzerovi) na startu říkal: Ale ty nemůžeš podruhé vyhrát v Praze, to bys nás tady zesměšnil. A on: Tak to se chlapečku budeš muset snažit. Když jsem dojel do cíle a viděl, že on tam byl přede mnou vedoucí závodník, tak jsem se na něj tak usmál. Oba jsme věděli, jak se věci mají. To byl takový hezký moment.“

Nějaká jména ze špičky chyběla, ale finále bylo hodně nabité. Má ta medaile stejnou hodnotu jako předchozí tři?

„Myslím, že v kategorii kajakářů to má stejnou hodnotu. Jsou to dva možná tři lidi, opravdu úplné minimum a jsou na to líp připravení, protože je to jediný závod. Všichni směřovali přípravu sem, a že to vyšlo v nabité konkurenci, je to o to cennější. Beru to jako stejný titul jako ty předchozí.

Říkal jste, že po sezoně vás čeká práce na baráčku. Co musíte zařídit?

„Musím objednat dvě tatrovky štěrku, kdybyste měli nějaký kontakt v okolí Brandýsa, tak si ho vezmu. Pak musím stáhnout pár kamarádů vodáků na brigádu a se strejdou uděláme terasu. To bude můj projekt během lázeňského pobytu. Nevydržím, abych se nehýbal, takže budu mít brigádku na domě a odpočinu si od vody. Tělo už sezonu natahovalo dost a musí si odpočinout, aby bylo ještě lepší.“

Takže na SP nepojedete?

„Ne, na svěťáky mi to opravdu nevychází. Nějací závodníci mohou naskočit a předvádět skvělé výkony, ale já přiberu pět kilo a jezdil bych na úrovni třetí a čtvrté desítky. To by se říkalo, že jsem ztratil formu. Takže je nechám mladším, kteří si toho budou vážit daleko víc.“

Jak se vám líbila zpívaná hymna?

„Evička (Říhová) zpívá skvěle. Malinko jsem doufal, že si druhý mikrofon vezme moje manželka, ona taky dřív zpívala a moc by se mi to líbilo. Ale nevím, jestli se to u hymny dělá. Třeba někdy jindy, až tu zase vyhraju.“

Olympiáda už se teď omílá. Je nějaký posun ohledně trati, na kterou jste si hodně stěžoval?

„Posun stojí trošku na mně a před Evropou jsem neměl moc času, abych to řešil. Ale komunikujeme se zástupci závodníků, což jsou Jessica Foxová a Saša Slafkovský. Máme nějaké tipy a chceme, aby trať udělali přesně podle projektu, který byl tady na ČVUT, pak aby se dělaly jen drobné úpravy. V tuhle chvíli je trať úplně jiná než projekt, to je zásadní chyba, která na začátku přišla. Drobné úpravy potom nejsou těžké, v Riu to zvládli za týden.“