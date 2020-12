Štědrý den u Fuksů: Oželím jakýkoliv dárek. A jak to má s cukrovím?

Nastal Štědrý večer. I Vánoce jsou letos poznamenané nejpodivnějším rokem, jaký jsme kdy zažili. Některé tradice se ale neoželí ani u úspěšného českého kanoisty Martina Fuksy. „Na svátky jsme s bráchou u rodičů. Je to prima večer. Hrozně se mi líbí, jak se všichni semknou. Navíc letos to bude hrozně potřeba,“ prozradil v rozhovoru pro iSport TV. Co by si pod stromeček přál? A jak to má s cukrovím?

Ještě na Štědrý den dopoledne chodí Martin Fuksa trénovat. Pak se odebere k rodičům. „Když se navečeříme, tak jdeme s mamkou a bráchou na procházku. Když přijdeme, tak se najednou pod stromečkem objeví dárky. Pak si je rozbalujeme a koukáme na každého, co kdo dostane. Samozřejmě, čím je člověk starší, tak už to není o dárkách, ale spíše vnímám tu atmosféru,“ přiblížil dvojnásobný mistr světa.

Co by si Martin Fuksa od Ježíška přál? „Pod stromečkem bych si klidně přál nenajít vůbec nic, pokud by mi příští sezona vyšla tak, jak bych si přál. Oželím jakýkoliv dárek za to, kdyby přišel v létě nějaký největší,“ naznačil touhu po olympijské medaili, která mu v kariéře ještě chybí. A co to cukroví? To zjistíte ve videorozhovoru.