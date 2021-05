Kanoistka Fišerová bere na ME stříbro! Češi zářili i v extrémním slalomu

Třiadvacetiletá Fišerová, jež bude Česko v létě reprezentovat na olympijských hrách v Tokiu, se v kvalifikaci i v semifinále trápila. Jen těsně postupovala. „Hlavně v tom semifinále to byly nervy,“ svěřila se České televizi.

Finálová jízda byla v jejím podání jiná, byť se dopustila dotyku branky. „Z té jízdy mám skvělé pocity, jelo se mi velmi dobře. Jsem ráda, že jsem si tu nejlepší jízdu tady nechala na konec. Mrzí mě ten šťouch. To bylo z nervozity, toho místa jsem se bála,“ vysvětlila. Navzdory chybě v jedenácté brance, která ji připravila o zlato, byla časem 102,51 o devět sekund rychlejší než v semifinále. Jen jedna soupeřka se dostala před ni. „Já jsem prostě stříbrná žena, to zlato mi není souzené. Mrzí mě to. Lhala bych, kdybych říkala, že ne,“ poznamenala kanoistka, která má vedle stříbrných medailí z ME také stříbro a bronz z MS 2017 a 2018.

Fišerová se postarala o druhou českou individuální medaili na tomto šampionátu po sobotním titulu kajakáře Víta Přindiše. Cení si ho více než loňského druhého místa z Prahy. „Je určitě vzácnější. Ta konkurence tady byla mnohem větší a i ta jízda byla podle mě povedenější než v Troji. Jsem nesmírně ráda, že jsem stříbro obhájila,“ doplnila.

Do finále kanoistů postoupil ze třetího místa Chaloupka, ale na medailové umístění z pražského šampionátu v silnější konkurenci nenavázal. Ve finále jel v kontaktu s nejlepšími, ale nevyšel mu nájezd do 22. branky. Uvízl ve válci a bojoval, aby se do ní alespoň na poslední chvíli dostal. „Už jsem to honil v té osmnáctce a devatenáctce. Pak jsem to asi zkrátil moc, nedostal jsem se tam úplně optimálně. Nic moc jsem tam dělat nemohl,“ popsal kritický okamžik. Ztratil více než dvanáct sekund na vítězného Francouze Denise Gargauda Chanuta. Ten k olympijskému zlatu z Ria a světovému titulu z roku 2011 přidal poslední velké zlato, jež mu ve sbírce chybělo.

Velmi vydařený šampionát završil v extrémním slalomu kajakář Přindiš. V disciplíně, která bude od Paříže 2024 olympijská, vítězně prošel všemi třemi koly a po triumfu v hlídkách a tradičním závodě kajakářů získal v Ivree třetí titul. „Já to nechápu. Dneska jsem tohle ani nečekal. Říkal jsem si, že to zkusím narvat, co to půjde,“ kroutil nevěřícně hlavou ve videu pro média. Nejtvrdší pro něj bylo semifinále, kde se potkal s krajany Vavřincem Hradilkem a Vojtěchem Hegerem. „Tam jsem schytal nejvíc ran. V tom finále už to bylo lehčí, ujel jsem hned na začátku a nemusel jsem s nikým až do cíle bojovat,“ doplnil. Druhý Čech ve finále Hradilek skončil čtvrtý.

Zlato v doplňkové disciplíně po neúspěchu v individuálním závodě, kde nepostoupila do finále, získala Minařík Kudějová. Extrémní slalom přitom jela poprvé. „Já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. Já jsem se na to ani nikdy nebyla podívat. Na plastové lodi už jsem teda před tím seděla. Ale v každé jízdě jsem se bála, co přijde, byla jsem vystresovaná,“ řekla novopečená šampionka. Předloňská mistryně světa v této disciplíně Veronika Vojtová získala bronz.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Ivree (Itálie):

Muži

C1: 1. Gargaud Chanut (Fr.) 87,55 (0 trestných sekund), 2. Beňuš (SR) -1,10 (0), 3. Tasiadis (Něm.) -1,92 (0), ...10. Chaloupka -12,44 (2), v semifinále 13. Rohan, 23. Heger (všichni ČR).

Ženy

C1: 1. Lazkanová (Šp.) 102,15 (2), 2. Fišerová (ČR) -0,36 (2), 3. Apelová (Něm.) -1,86 (0), ...v semifinále 23. Kneblová, 30. G. Satková (obě ČR).

Extrémní slalom:

Muži: 1. Přindiš (ČR), 2. Marx (Švýc.), 3. Clarke (Brit.).

Ženy: 1. Minařík Kudějová (ČR), 2. Kuhnleová (Rak.), 3. Vojtová (ČR).