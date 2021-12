Dostál „gratuloval“ Šloufovi: Medaile a ve Sportovci roku nejsi ani ve třicítce

Nejen Zlatý míč a jeho vítěz Lionel Messi vzbudil ve světě sportovních anket rozruch. Kajakář Josef Dostál si na Facebooku posteskl, že v české anketě Sportovec roku se nedostalo na jeho parťáka z bronzového deblkajaku na olympiádě v Tokiu Radka Šloufa. Do první třicítky v hlasování ale nepronikl ani on sám ...

„Milý Radku, rád bych Ti poblahopřál k umístění v anketě Sportovec roku, kde ses neumístil ani v první třicítce,“ vzkazoval Dostál Šloufovi na facebookovém profilu po vyhlášení finálové desítky a pořadí na dalších místech.

„Sice olympijská medaile nepadá do rukou komukoliv, ale byl bych moc rád, aby Ti úspěch/neúspěch v této anketě nekazil radost z toho, co jsi letos dokázal,“ dodal majitel čtyř cenných olympijských kovů.

Šlouf k pekingskému bronzu přidal ještě bronz z mistrovství světa se čtyřkajakem. „Jsou to obrovské, bohužel spoustou novinářů neoceněné výsledky. Mrzet Tě to přece jen může, ale zachovej si elán a chuť do sportu, neboť pádlování neděláme kvůli zalíbení novinářů,“ vzkázal Dostál.

Jeho olympijský parťák bral (ne)umístění v poklidu. „Anketa Sportovec roku mě nechává klidným a vůbec mě nevzrušuje. Jak pozitivně tak ani negativně,“ odpověděl v komentáři s tím, že na vyhlášení se v televizi určitě podívá.

„Z toho, co jsme dokázali, mám já osobně tu největší radost a spokojenost. To je pro mě důležité. Naši nejbližší a svaz také,“ doplnil Šlouf.

Sportovec roku zná každopádně finálovou desítku, druhé kolo hlasování sportovních novinářů se uzavře příští týden v úterý. Vyhlášení vítězů proběhne 22. prosince v Praze.