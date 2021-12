Prskavec o oslavách a přátelství s Krpálkem: Hodil jsem s ním o zem

A jak vůbec tohle přátelství vzniklo? „Den poté, co jsem udělal v Riu bronz, získal Lukáš zlato. V ten den se jel závod debl kánoí, na kterém jsem byl s Martinem Doktorem, který mi říká po tom, co kluci dojeli: Pojď, Krpoš jde do finále," popsal Prskavec zárodek přátelství. „Tak jsme sedli do auta a jeli tam. Poprvé v životě jsem viděl naživo judo, takže jsem tomu vůbec nerozuměl. (směje se) Proto moje sledování spočívalo v tom, že jsem koukal na české judisty, jestli se radují, nebo ne, protože jsem se v tom fakt nevyznal. A jak vyskočili, věděli jsme, že Lukáš vyhrál,“ vzpomínal.

Krpálek následně absolvoval několik rozhovorů a s Prskavcem se potkali až v českém domě, kde své úspěchy řádně oslavili. „Od té doby jsme spolu strávili spoustu času na různých akcích. Sedli jsme si jako lidi, máme podobné názory na sport i na život. Postupně jsme se skamarádili víc, navštěvujeme se i v rámci rodin, naše manželky jsou kamarádky," prozradil Prskavec.

A došlo i na vzájemnou rvačku. Mimochodem na první v životě pro Prskavce. „No, Lukáš se moc nepral, to spíš já," smál se Prskavec a pokračoval: „Ukázal mi chvat, jak ho hodit na zem, tak jsem s ním třískl. I když jsem tedy musel nadskočit, abych těch jeho sto dvacet kilo otočil."

