Prskavec po čtvrtém místě v Troji: Nejde vyhrávat pořád. Ale mrzí mě to

Která část trati pro vás byla kritická?

„Bylo to zhruba v polovině. Tam se mi to nepovedlo, jak jsem chtěl, protože byla vyšší voda. Jinak jsem s jízdou celkem spokojený. Malinko mě to mrzí kvůli divákům a fanouškům, bylo to tu krásné, zase po dvou letech pořádný závod v Troji a mě moc mrzí, že jsem jim to za to fandění nemohl vrátit. Ale jednou to muselo přijít a já se příští rok zase zkusím o trochu líp připravit a být zase lepší.“

Podepsalo se na výkonu i to, že jste v plné přípravě na mistrovství světa, které bude výjimečně už na konci července?

„I když je to z přípravy na mistrovství světa, v Troji mám nějakou výhodu a když se mi to povede, většinou to na medaili stačí. Poslední tři pokusy byly dokonce na zlato. Jezdí se mi tu dobře, i když jsem trochu unavený. Obzvlášť když se postaví takhle hezká a těžká trať. Ale nejde vyhrávat furt, někdy se ta série musela přerušit. Malinko mě mrzí, že zrovna, když bylo tak krásně, přišlo tolik lidí, jsem jim to nemohl vrátit. Věřím, že to kanoisti v neděli napraví a nějakou medaili tady vylovíme.“

Jak jste se cítil 14 dnů od mistrovství Evropy a co jste za tu dobu stihl?

„Bylo to dobré, v pondělí po ME jsem si dal ještě volno, od úterka jsme jeli nepřetržitě, pak jsme jeli NKZ ve Veltrusech na singlu, což úplně nezapadalo do plánu, chtěl jsem tam mít volno. Ale dvě jízdy není tolik, normálně jsme trénovali do středy, ve čtvrtek jeden trénink, pátek závody. V sobotu už jsem byl odpočatý, ale nedokázal jsem patřičně zareagovat na změnu vody, v tom je obvykle moje síla, tentokrát nebyla.“

Kdy se změnila voda?

„Až na finále. Už u holek bylo vidět, že víc šťouchaly (chybovaly). Když jsem sedl na vodu, tak jsem věděl, že je vody víc. Brány až tak nízko nebyly, v tom nebyl problém. Ale pádlování na takové vodě je o hodně těžší a já jsem na to špatně zareagoval.“

Alespoň jste dal soupeřům šanci, aby taky jednou vyhráli a pádlování je zase bavilo.

„Už jsem to dopracoval do takové pozice, že Peter (Kauzer) mi v cíli říkal: Děkuju. Já myslím, že je to takové pošťuchování. Samozřejmě všichni vědí, že nejsem neporazitelný. Pro mě je to taky dobrý, když to občas nevyjde. Člověka to možná i trochu nakopne do tréninku. Mrzí mě, že zrovna tady doma, ale příští rok to máme opět tady a já věří, že předvedu zase pěkné výkony.“

Radil jste Jakubu Grigarovi ze Slovenska, že jsou tyčky nízko, aby si na to dal pozor. To je ve vašem sportu běžné, že si i soupeři takto pomáhají?

„My to spolu i trochu probíráme, co si myslíme, že je tam nejrychlejší. Mám to na tomhle sportu rád, že tam může být diskuze i mezi ostatními kluky z jiných týmů, že všichni hledáme nejrychlejší cesty. I když člověk jede v trati, tak musí reagovat na to, co tam zrovna má, nejde to za každé vody. Takže rada vlastně může být i špatná. Kubík mi děkoval, že mu to pomohlo, a já jsem se trochu smál, že to proflákl do médií.“

Jak jste dopadl při kontrolních závodech jako kanoista?

„Čtvrté a šesté místo. Nebyl jsem spokojen, ale vyjel jsem si České poháry na příští rok, takže tam jsem úkol splnil.“

Uvidí vás v neděli diváci v Troji jako předjezdce právě u kanoistů?

„To ne, to jsou tam lepší. Zatím to není ani na předjízdu.“

Ještě můžete v neděli vyhrát extrémní slalom, ne?

„To můžu, ale jestli tady jsem patřil k favoritům, tak tam nepatřím. Tam bych řekl, že patřím spíš k těm horším závodníkům. Tipuju, že v sobotu pojedu time trial a v neděli, když už se jedou vyřazovací kola, budu fandit. Taková jsou moje očekávání. Já bych se jednou chtěl podívat do hlavního závodu, abych nasál zkušenosti z head to head souboje, ale obávám se, že zatím to na to není.“

Jak pojímáte letos Svěťový pohár, pojedete všechny závody?

„Určitě. Myslím, že i tady ten start… tnení to perfektní, ale není to ani blbý. Určitě budu chtít jet všechny závody. Samozřejmě kdybych to třeba pokazil v Krakově (další závod SP), tak bych pak možná i uvažoval, že něco vynechám. Ale spíš jsem si to chtěl užít a odjet všechno a tak nějak tu plonkovou sezonu mimo olympijský rok, kdy tam není ani nominace na OH, odjet celou.“

Zmiňoval jste, že na finále byla vyšší voda. Co to způsobuje?

„Máme teď problém, že do Prahy vtéká extrémně malé množství vody. Je to ten úplně nejnižší stav a ona se pak voda může změnit na základě toho, když se pak na Štvanici vypustí plavební komora. To pak doteče sem a změní se to. Trať dřív do sebe hořejškem nepustila tolik vody a bylo to uzpůsobené tak, že i když stoupla hodně, byly válce v trati relativně stabilní a udrželo se to ve stejném charakteru. Ale bohužel teď, i po úpravách, které tady letos proběhly, je změna tak rapidní, že najednou se to začne vylévat přes překážky a je to jiné. Ale zase na druhou stranu pro všechny stejné. Nechci, aby to vyznělo tak, že já jsem to měl špatné všichni ostatní dobré.“