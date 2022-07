Češka zahodila pádlo. Trať dokončila: Ještě že jsem nemusela vykrysit

PŘÍMO Z AUGSBURGU | Proč to neudělat trochu dramatické? Tak nějak to vypadalo v případě kanoistky Terezy Fišerové při kvalifikační jízdě na mistrovství světa v Augsburgu. Při ní jí z rukou vypadlo pádlo a ona se ještě navíc málem převrhla. „Trenér říkal, že to vypadalo, že jsem ho zahodila,“ smála se. Přesto nakonec jízdu dokončila, ale na postup na první pokus to nestačilo. V tom druhém už nechybovala a v nedělním semifinále chybět nebude.

Běžně to pro ni bývá spíš formalita a většinou kanoistka Tereza Fišerová kvalifikace zvládá bez potíží. Potvrdila to ve čtvrtek, když se v kategorii kajakářek dostala do semifinále už první jízdou. Totéž chtěla zopakovat i v pátek v kategorii C1, tedy singl kanoe. Jenže přišla zrada.

V dolní pasáži trati na Eiskanalu v Augsburgu, kde se už před 50 lety konaly olympijské hry, se jí nepovedlo přehodit pádlo.

„Sama moc nevím, co se tam stalo. Myslela jsem si, že jsem zabrala o loď pádlem, a proto mi vyklouzlo. Z videa trenér usoudil, že jsem ho prostě zahodila. Ono to tak opravdu vypadalo. Nevím, nedokážu to popsat, chtěla jsem si přehodit pádlo a najednou bylo pryč,“ popisovala tuto situaci Fišerová.

Pak se snažila situaci zachránit a pokračovat bez pádla. Při tom se ale málem převrhla. „Napadlo mě, že bych další protivodnou bránu mohla zajet bez něj, a když se to nepovedlo, tak jsem se jen modlila, abych se nezvrhla. Protože eskymáka bez pádla neumím, tak abych nemusela vykrysit, tedy vylézt z lodi,“ smála se už po druhé jízdě, ve které si postup zajistila bez problémů.

Co ji ale mile překvapilo, byl potlesk místních nadšených fanoušků za její snahu. „Takové situace mám nejradši, vždycky udělám něco, co by nikdo nečekal, a diváci mě odmění. Ale bylo to příjemné, jsem ráda, že si užili to dívání, že bojovali se mnou o přežití.“

Do druhé jízdy raději držení a přehazování pádla potrénovala. „Když jsem se rozpádlovávala na klidné vodě, tak jsem si tak tři minuty přehazovala pádlo zprava doleva, abych to natrénovala. Furt nalevo, napravo, teď jsem to nechytla úplně dokonale, tak znova. Ale pak už jsem to neřešila,“ přiznala čtyřiadvacetiletá vodačka.

Původně se i v soutěži kanoistek chtěla kvalifikovat z první jízdy, aby pošetřila síly, které se budou hodit. Česká reprezentantka totiž na aktuálním MS soutěží ve všech kategoriích, ve kterých to zde jde. Ve středu v týmové soutěži vybojovala zlato s hlídkou kanoistek a byla i členkou té kajakářské, závodí také mezi kajakářkami a v neděli pojede i disciplínu extrémní kajak.