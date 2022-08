Dostál na MS: nová éra i dvě finále za hodinu. Řekl, proč měnil trenéra

Mission Impossible? Kajakář Josef Dostál to tak nebere, i když se na světovém šampionátu v kanadském Halifaxu pustí do pořádného akčního dobrodružství. Od náročného singlového double na 500 a 1000 metrů ho neodradil ani časový program, v němž finále obou disciplín dělí v sobotu pouhých 63 minut. „Byl bych moc rád, kdyby mi přistála na krku jedenáctá medaile z mistrovství světa. Kdyby se všechno podařilo, byl bych rád i za dvanáctou,“ říká Dostál před středečním startem.

Novou éru začíná kajakář Josef Dostál na světovém šampionátu v Kanadě. Poprvé na něj odjel bez dlouholetého kouče Karla Leštiny pod dohledem bývalého sparingpartnera Pavla Davídka. Má za sebou rozpačité jaro, v němž na singlu doma po čase prohrál a olympijský debl s Radkem Šloufem se na nové trati na 500 metrů zatím neuchytil.

Na místě navíc dvoumetrového chlapáka trápí krátké postele na univerzitní ubytovně. „Postel by mohla být delší, když se natáhnu, musím spát na štorc. Když spím rovně, tak se v noci nemůžu protáhnout, což vadí a budí mě to. Ale během let už jsem si zvyknul, že jsem velkej,“ usmívá se Dostál.

Dostál na MS Středa

Rozjíždky K1 500 m a K1 1000 m Pátek

Semifinále K1 500 m a K1 1000 m Sobota

Finále K1 500 m a K1 1000 m

Můžete na úvod ještě vysvětlit, co vás vedlo ke změně trenéra?

„Já jsem to nechtěl víc rozpitvávat. Nebyla to krátkodobá věc, nebylo to impulzivní rozhodnutí, ale věc, kterou jsem si dlouho promýšlel. S Karlem jsme strávili spoustu dobrých sezon, ale hledal jsem cestu, jak pokračovat dál. Měli jsme kvůli tomu schůzky na přelomu tohohle a minulého roku, kdy jsem já požadoval nějaké změny, co se týká trénování. Nakonec to dospělo k tomu, že moje představa trénování se rozcházela s tou Karlovou. Tak jsem se rozhodl, že bych to chtěl dělat tou cestou, kterou jsem si vybral já. Proto jsem se rozhodl vyměnit trenéra.“

V čem změny spočívají?

„Spíš se jedná o koncept trénování. Zjistil jsem, že je pro mě důležitější, aby mě kanoistika naplňovala, bavila mě, než abych trávil veškerý čas na soustředění v zahraničí a nebyl doma. Je to krok zpátky, co se týká podmínek, kdy člověk může být v zahraničí. Ale když je toho moc, tak je toho moc. Pavel má doktorát ve fyzioterapii, určitě má bližší vidění toho, jak funguje tělo a přizpůsobuje tomu trošku trénink. Zařadili jsme do tréninků víc kompenzačních cvičení, které už teď pomáhají.“

Na jaře se vám úplně nedařilo, po propadu do finále C při Světovém poháru v Račicích jste přerušil projekt deblkajaku s Radkem Šloufem na nové olympijské trati. Jak jste na tom teď?

„Sezona se nedá hodnotit podle deblkajkau na pět set metrů. Byla to pro mě úplně nová disciplína. Kromě jednoho závodu v roce 2013 jsem v ní nikdy nestartoval, a tehdy to ještě nebyla olympijská disciplína. Vůbec jsme nevěděli, jak se nám to povede. Bohužel se ukázalo, že nám s Radkem pětistovka nesedí, jak jsme si přáli. Na světáku v Poznani jsem si dojel pro čtvrté místo na singlu na kilometr, což není úplně nejlepší výsledek, na druhou stranu léta zpátky jsem bral i sedmé a na mistrovství světa to pak dopadlo dobře.“

A je forma zpátky?

„Není to tak, že bych měl nejlepší životní formu. Na druhou stranu, časy, co jsem zajížděl na soustředěních v Kadani a v Račicích, jsou porovnatelné s časy, které jsem jezdil v přípravném období roky předtím. Forma určitě nějaká je, teď záleží, jak se tady srovnám s podmínkami, jak budu schopen závodit.“

Jak zvládnete singlový double na pětistovce a kilometru, jejichž jízdy se konají vždy v jeden den, když finále navíc dělí jen něco málo přes hodinu?

„Časový rozdíl mezi závody se postupně snižuje. Mezi rozjížďkami jsou čtyři hodiny, mezi semifinálovými jízdami dvě. Mezi finále A je tam už jen 63 minut, což je velmi málo. Pokud pojedu úplně naplno pětistovku, bude to mít vliv kilometr. V tréninku jsme ale nic nepodcenili, tenhle závodní program jsme několikrát zkoušeli.“

Jak se vám zamlouvá, že pořadatelé oba singly dali takhle blízko k sobě?

„Je to dost zvláštní, zdá se mi to trošku nešťastné. Mají na to pět dní a udělají to tak, aby se to nedalo kombinovat...“

Na které trati se teď cítíte silnější?

„S ohledem na to, že se mi pětistovku v minulých letech podařilo dojíždět na předních pozicích, myslím, že by to mohlo dopadnout i na těchto závodech. Mně trať na pětistovku bude sedět spíš než na kilometr. Trochu to visí ve vzduchu. Ale s tím, kolik mám letos natrénováno, jsme si s parťákem, tedy teď už s trenérem, říkali, že by bylo docela fajn, kdyby se mi podařilo mít z pětistovky medaili a na kilometr být do pátého místa. Já do toho závodu samozřejmě nepůjdu s tím, že chci být do pátého místa, ale že chci vyhrát. Je to sportovcovo ego: Já jsem nejlepší! Doufám, že se podaří prosadit i v závodě.“