Neporažený tarzan Fuksa: Na truc se nestříhám! Z MS chci co nejvíc zlatých

Jak vleze do lodi, tak vyhraje. Kanoista Martin Fuksa startuje světový šampionát v kanadském Halifaxu se čtyřmi vítěznými závody Světového poháru za pasem. Po úspěšném jaru mu ve středu začalo mistrovství světa, kde se bude bít na pětistovce i olympijském kilometru. „Cíl je mít co nejvíc zlatých ze všech závodů,“ říká jasně. A do boje jde se svou novou vlasatou image.

Jako by v jeho kštici byla vítězná síla. Martin Fuksa si nechal rozrůst vlasy na zálesáka v sezoně, v níž zatím nepoznal porážku. Na jarních závodech Světového poháru v Račicích a v Poznani vyhrál pětistovku i kilometr. „Všichni v mém okolí jsou nadšení. Oni mi říkají, ať se ostříhám, abych vypadal trošku jako nějaký člověk a ne jako Tarzan. Ale já se na truc neostříhám! Dva a půl měsíce, víte, co to je?“ říká s úsměvem Fuksa, který ve středu zahájil světový šampionát v Halifaxu vítězstvím v rozjížďce na 500 metrů.

Jak se jde do světového šampionátu s vědomím, že jste letos ještě neprohrál?

„V každé sezoně chci samozřejmě vyhrávat, myslím, že to chce každý člověk na světě, včetně mě. Hlavní je mít z toho dobrý pocit, výkon se pak bud odvíjet. U mě jsou vždycky cílem medaile, poslední roky se to mění na ty zlaté medaile. Doufám, že se to povede a nějakou si domů přivezu. Hlavně chci mít dobrý pocit z jízdy, pak můžu stát na stupních hodně vysoko.“

Co vám do sezony daly dva vítězné víkendy ve Světovém poháru?

„Těžko to srovnávat. Když na jaře vyhrajete všechny závody, pak si říkáte, kam máte postupovat. Ale my s trenéry chceme postupovat. Když je větší teplo, jezdíme víc rychlých úseků, tak se mi jezdí líp a líp. To platí pro tuhle chvíli. Samozřejmě byly dny, kdy jsem byl hodně unavený. Ale myslím si, že se to stupňuje.“

Berete si z vítězné série sílu?

„Když trénuju a bolí mě to, tak si říkám, že pak budou výsledky takové, jaké byly na jaře. To mě motivuje do práce. Čím lepší mám závody, tím víc jsem motivovaný makat, abych to mohl dokazovat v dalších závodech. Cítím se dobře.“

Dá se vaše aktuální forma porovnat s minulými lety?

„Vychází to tak, že když si v přípravě lehce povoluju, pak mám lepší výsledky. V roce 2016 jsem byl celý podzim v přijímači, takže jsem toho moc nenatrénoval a pak jsem vyhrál všechny závody Světového poháru, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Jen na kilometru mi to uteklo kvůli Sebastianu Brendelovi. Tenhle rok, ne že bychom po olympiádě netrénovali, ale dali jsme si toho míň. Když jsem nemohl, tak jsem si odpočinul, dělali jsme to hodně na pocit. A zase jsem vyhrál všechny závody Světového poháru. Já samozřejmě myslím nejvýš a chci to hlavně ukázat na tomhle mistrovství světa.

Na jaře jste byl před začátkem sezony nemocný. Není cestou si před závody trochu odpočinout?

„Já myslím, že jsem to tenhle rok dělal. Před mistrovstvím světa jsem si kolikrát trošku ubral. Ale nechci spadnout do toho, že si člověk bude ubírat, pak bude trénovat míň a míň a půjde do háje. Snažím se furt makat na sto procent, ale byly tam chvíle, kdy jsem si odpočinul. Doufám, že mi to pomůže. Pro mě je hrozně důležité mít energii a chuť závodit. Když tohle mám, tak můžu jet rychle a být konkurenceschopný se všemi na světě.“

Co čekáte od olympijského šampiona Isaquiase Queiroze, který na začátku sezony ztrácel, ale na vrcholných akcích vždycky září?

„Já se snažím vykašlat na všechny ostatní a hlavně se soustředit sám na sebe. Snažím se ani ostatní nesledovat na sociálních sítích, zavřít se do svojí bubliny a dělat všechno jenom pro svůj úspěch a neřešit okolí. To člověk neovlivní. Já chci podat svůj maximální výkon a uvidím, na co to bude stačit. Samozřejmě znám ty jména, vím o těch klucích, kteří budou rychlí. Letos tam přibyl Rumun, který byl čtyřikrát druhý. A Brazilec, to je jasná věc. Je to olympijský vítěz, několikanásobný mistr světa, ten se taky zlepší od jara, ale doufám, že se zlepším i já.“

Platí pořád váš plán ze začátku sezony zkusit po pěti letech na mistrovství světa vyhrát vaši oblíbenou pětistovku?

„Cíl je mít co nejvíc zlatých ze všech závodů. Už to není jak v minulosti, kdy jsem měl strach z nějakých soupeřů, věděl jsem, že je nemůžu předjet. Teď jsem ve fázi, že dokážu předjet úplně každého. Jenom záleží, abych se cítil dobře a prodal, co ve mně je.“

Medaile Martina Fuksy z mistrovství světa (C1)