Češi na MS: hvězdy výhradně na singlu, čtyřkajak, šance pro Paloudovou

„Kromě toho, že se jedná o absolutní vrchol letošní sezony, nastíní světový šampionát také šance pro kvalifikaci na olympijské hry v Paříži, která se jede už za rok v Duisburgu,“ říká reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar. „Tradičně můžeme očekávat top výkony od Josefa Dostála a Martina Fuksy, také na olympijském čtyřkajaku a deblkajaku máme opravdu špičkové závodníky. Ve většině ostatních disciplín nás reprezentují sportovci ve věku 21 až 24 let, kteří se zlepšují a jejichž top výkony přijdou teprve v dalších letech.“

Kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál už ze světových šampionátů přivezli deset medailí, v Halifaxu ale chtějí další. Fuksa jde do boje po čtyřech vítězstvích v jarních závodech Světového poháru, Dostálovi se na jaře příliš nedařilo a těsně před MS vyměnil trenéra Karla Leštinu za svého dlouholetého sparingpartnera Pavla Davídka. Jeho parťák z bronzového olympijského deblu Radek Šlouf závodí tentokrát ve čtyřkajaku, s nímž získal vloni bronzovou medaili na MS v Kodani.

„Momentálně to dává největší smysl i vzhledem k olympijské kvalifikaci. Navíc závodníci z větších lodí potom mohou závodit i v těch menších, takže bych mohl případně na olympiádě startovat ve čtyřkajaku i deblu,” vysvětluje Šlouf. „Na čtyřkajaku nemáte jistotu nikdy, ale pokud se dobře sladíme, tak by to mohlo dopadnout dobře. Minulý rok jsme byli třetí. Kdyby se nám to povedlo zopakovat, tak by to bylo super.“

Do boje jdou i mladé naděje v čele s deblkanoisty Antonínem Hrabalem a Jiřím Zalubilem a kajakářkou Anežkou Paloudovou.

„Určitě bychom se rádi na obou tratích dostali do velkého finále, to by bylo naprosto skvělé,“ plánuje Hrabal.

Dostálova přítelkyně Anežka Paloudová pojede na singlkajaku pětistovku i kilometr, na němž byla před rokem v Kodani čtvrtá.

„Ráda bych se na kilometru dostala do finále a zároveň se na pětistovce umístila co nejvýše. I vzhledem k tomu, že jsem na mistrovství světa odletěla po víkendu v dobré náladě,” uvedla Paloudová s odkazem na tři tituly mistryně republiky, které získala minulý týden. Koncem léta ji pak ještě čeká MS do 23 let v Szegedu.

„Vrchol mého roku je zajet co nejlepší singlovou pětistovku, ať už se to povede na jakémkoliv závodě. Ale vzhledem k tomu, že tohle je můj poslední rok v kategorii do 23 let, tak bych se doopravdy chtěla soustředit především na šampionát v Szegedu,“ řekla Paloudová.

PROGRAM úvodu MS

Čtvrtek

17.10 Rozjížďka 1 C1 Muži 1000 (M. FUKSA)

17.45 Rozjížďka 1 K1 Ženy 1000 (PALOUDOVÁ)

20.54 Rozjížďka 2 K2 Muži 500 (Špicar, Havel)

Pátek

16.00 Semifinále 1 C1 Men 200 (P. FUKSA)

16.21 Semifinále 1 K4 Men 500 (ŠPICAR, Šlouf, Zavřel, Havel)

16.51 Semifinále 1 K1 Men 500 (DOSTÁL)