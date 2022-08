Chlapák Dostál. Své blondýnce fandil přímo z lodi, Paloudová byla nadšená

Dostál odjel obě svá finále na šampionátu už v sobotu a v neděli tak mohl naplno fandit své přítelkyni Anežce Paloudové. Jeho černožlutá loď, které říká vosa, byla na jezeř Banook vidět už na startu finále ženského kilometru ve vedlejší dráze. Dostál se pak přesouval se závodním polem a i ve finiši měl svou milou blízko. Paloudová pak předvedla výborný výkon a ve finále dojela pátá.

„Páté místo bylo takovým mým snem, které bych tady chtěla zajet. Mým cílem bylo dostat se do finále, páté místo je třešnička na dortu, jsem nadšená, že se mi to podařilo,“ radovala se Paloudová.

Její příběh je krajně neobvyklý. Dlouho jezdila na divoké vodě, a to jak vodní slalom, tak sjezd. V něm excelovala, na kánoi vyhrála mistrovství světa, na kajaku získala v singlu dvě stříbrné medaile. Před čtyřmi lety se z hecu při zábavě v hospodě přihlásila na mistrovství republiky v rychlostní kanoistice a hned skončila druhá. Pořád ale využívá zkušenosti z peřejí, pomohly jí i v Halifaxu.

„Závod to byl strašně těžký, foukal silný protivítr. Říkala jsem si, že jsem možná slabší než ostatní holky, na druhou stranu mám trénink z divoké vody. Takže když mě na začátku hodně rozhazovaly vlny, říkala jsem si: Je to sice strašný, ale strašný je to pro všechny, tak využij, co máš v sobě, zkus se s tím porvat. Přesto, že to hodně bolelo, jsem nadšená, že to vyšlo na páté místo,“ líčila Paloudová.

Už před rokem skončila na světovém šampionátu v Kodani na kilometru čtvrtá. Tehdy bylo ale mistrovství světa v sezoně jen doprovodným závodem k olympiádě, letos se jedná o hlavní vrchol.

„Jednalo se o hodně těžký závod, první tři závodnice závodily včera i na pětistovce, čtvrtá závodnice má medaili z Tokia, takže je to opravdu strašně silná konkurence. Já jsem strašně ráda, že jsem se udržela s nimi,“ pochvalovala si Paloudová.

Třiadvacetilá blondýnka je navíc ve světě kanoistiky populární svým pozitivním přístupem k životu.

„Když jedou na startovní čáru, je jediná holka, která se do kamery usmívá, zamává a pošle pusu,“ říká o ní Dostál. „Díky tomuhle jí už několik desítek holek napsalo, že chtějí být jako ona. Protože se jim hrozně líbí, jak se usmívá, a je to prostě pěkná blondýna, sympatická holka. Tím svým neverbálním projevem hrozně zaujme.“