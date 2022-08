Dostálova ďábelská hodina: Pátý titul na MS, vítězný řev! Fuksa má bronz

Dostálova vosa je zase zlatá! Dvoumetrový kajakář se na světovém šampionátu probojoval na své černožluté lodi po čtyřech letech k vítězství, když v pětisetmetrovém závodě předvedl naprosto dominantní výkon. Vedl už od startu, jen v polovině trati trochu nejistě otočil hlavu doprava, aby zkontroloval soupeře.

„Já jsem se na dvě stě padesátce trošku bál, jestli jsem nezačal moc rychle, tak jsem se začal zvedat. Ohlídl jsem se doprava. Viděl jsem, že startovní pole je vepředu, tak jsem do toho trochu hrábnul. A posledních sto metrů už jsem věděl, že mi titul nikdo nemůže vzít,“ popisoval Dostál v rozhovoru pro svaz kanoistiky.

V našlapaném elitním poli se nenašel nikdo, kdo by mu mohl konkurovat. Tentokrát se Dostál kvůli překonávání fyzické bolesti nemusel kousat do tváří. Místo toho ještě chvíli před cílem rozjel svůj vítězný řev.

„Užíval jsem si to, poslední dvě bójky už jsem si zakřičel. Byl jsem radostí bez sebe, že mám pátý titul mistra světa v kapse,“ líčil Dostál.

DOSTÁLOVY TITULY Z MS 2022 Dartmouth K1 500 metrů 2018 Montemor K1 500 metrů 2017 Račice K1 500 metrů 2014 Moskva K1 1000 metrů, K4 1000 metrů

Čtyřnásobný olympijský medailista zatím letos prožíval rozporuplnou sezonu. Na jaře ho zastavilo několik nemocí, takže nebyl v plné formě a v Česku dokonce po letech na singlu prohrál. Měsíc před světovým šampionátem ukončil dlouholetou spolupráci s koučem Karlem Leštinou a místo toho vsadil na svého dosavadního sparingpartnera Pavla Davídka. Na jezeře Banook v Dartmouthu zatím takticky šetřil síly. A energii prodal ve finále.

„Včera to bylo ode mě kontrolované semifinále. Říkal jsem, že ve finále se pokusím jet líp a stačilo to. Kluci se mě pokusili porazit, ale dnes se jim to nepovedlo. Je to crazy!“ hlásil Dostál chvilku po dojezdu do cíle z mola v televizním rozhovoru.

Dostál získal už svůj třetí mistrovský titul na své oblíbené pětistovce, zvládl dokonce pár rychlých rozhovorů. Po dojezdu měl ale přesně hodinu čas, aby se dostal na start olympijského kilometru. Na něm se zkusil vyvézt na vlně Portugalce Fernanda Pimenty, medailové příčky měl ale daleko, po dobrém finiši skončil pátý. Pimenta pak v těsném souboji prohrál zlato o pět setin sekundy s maďarským olympijským šampionem a obhájcem světového titulu Bálintem Kopaszem.

„Mám toho dost, co si budeme povídat… Jsem spíš na jeden závod. Narvu to tam a chcípnu,“ hlásil Dostál. „První závod se povedl perfektně, ten druhý nebyl špatný. Kdybych ten závod jel první, tak bude vypadat úplně jinak, rozhodně se nepovezu na vlně Portugalci. S tím, jak probíhala letošní sezona, nemůžu být než maximálně spokojený.“

I tak má Dostál ze světových šampionátů jedenáct medailí a na stejný počet se dostal i kanoista Martin Fuksa. Ve finále pětistovky se propracovával vpřed ze zadních pozic. Zlato suverénně získal Brazilec Isaquias Queiroz, Fuksa ale mocně stahoval a nakonec mu scházelo 28 setin sekundy na stříbrného Rumuna Catalina Chirilu.

„Pocity jsou super, s tím, jak jsem se tady trápil. Každá medaile z mistrovství světa je úplně skvělá. Před šampionátem jsem myslel výš, ale momentálně jsem na víc neměl,“ hodnotil Fuksa. „Nebyl tam žádný komfort, projevil se protivítr. Ale Isaquias se s tím popasoval výborně, já taky docela dobrý, jsem teď maximálně spokojený.“

V neděli ještě Fuksu čeká finále na olympijském kilometru.

Ve finále kanoistické dvoustovky bojoval na singlu taky Fuksův mladší bratr Petr. Od medaile ho na šestém místě dělilo 29 setin sekundy, přestože do cíle svou loď kopnul a hned poté, skončil v jezeře.

„V rozjížďce se mi kop nepovedl. Před startem mi řekli, ať do toho ve finále dám všechno. Tak jsem se snažil loď co nejvíc kopnout do cíle, protože na kánoi to fakt hodně pomáhá, ta loď se vystřelí. Neudržel jsem se, vypadl jsem, stane se to občas…“ vysvětloval Fuksa.

Čtyřkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf, Jakub Zavřel a Daniel Havel skončil na olympijském kilometru ve finále devátý.

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Halifaxu (Kanada):

Finále:

Muži:

200 m:

C1: 1. Koliadych (Pol.) 39,25, 2. Pickert (Něm.) -0,10, 3. Stěpanov (Kaz.) -0,19, ...6. P. Fuksa (ČR) -0,48.

500 m:

K1: 1. Dostál (ČR) 1:42,45, 2. Westhuyzen (Austr.) -1,12, 3. Pimenta (Portug.) -1,61.

K4: 1. Španělsko (Craviotto, Arevalo, Cooper, Germade) 1:20,83, 2. Německo -0,43, 3. Ukrajina -0,55, ...9. ČR (Špicar, Šlouf, Zavřel, Havel) -2,44.

C1: 1. Queiroz (Braz.) 1:54,49, 2. Chirila (Rum.) -2,02, 3. M. Fuksa (ČR) -2,30.

C2: 1. García, Martínez (Šp.) 1:46,32, 2. Glazunow, Barniak (Pol.) -0,48, 3. Liou Chao, Ťi Po-wen (Čína) -0,58.

1000 m:

K1: 1. Kopasz (Maď.) 3:38,93, 2. Pimenta -0,05, 3. Schopf (Něm.) -1,34, ...5. Dostál -2,60.

Ženy:

200 m:

K2: 1. Kissová, Luczová (Maď.) 38,76, 2. Ouzandeová, Portelaová (Šp.) -0,20, 3. Langloisová, Hrebacká (Kan.) -0,23.

C2: 1. Duboys, Seguraová (Kuba) 45,09, 2. Lin Wen-ťün, Šuaj Čchang-wen (Čína) -0,14, 3. Bragatová, Nagyová (Maď.) -2,50.

500 m:

K1: 1. Carringtonová (N. Zél.) 1:58,69, 2. Govorčinovičová (Chorv) -1,28, 3. Hakeová (Něm.) -1,61.

K4: 1. Polsko (Najaová, Pulawská, Kakolová, Puttová) 1:30,70, 2. Austrálie -2,07, 3. Mexiko -2,53.

C2: 1. Sü Š'-siao, Sun Meng-ja (Čína) 2:01,26, 2. Luzanová, Četverikovová (Ukr.) -2.06, 3. Bragatová, Nagyová (Maď.) -3,44.

1000 m:

C1: 1. Luzanová (Ukr.) 4:47,90, 2. Mailliardová (Chile) -2,12, 3. Loskeová (Něm.) -3,55.

NEDĚLNÍ ČESKÁ FINÁLE