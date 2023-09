Vítr si pohrál s nervy kanoistů. Češi jsou v semifinále všichni kromě Prskavce

Kvalifikace se nevyhrává, říká se z pověrčivosti. Češi se tím ve středu v kategorii singl kanoe řídili do puntíku. Většina z nich musela jet i druhou, opravnou jízdu. V mnoha případech to však bylo způsobené silným větrem. V opravách už ale většina nechybovala a do semifinále se v Lee Valley probojovalo pět ze šesti českých lodí. Tím jediným neúspěšným byl Jiří Prskavec. „Mrzí mě to, chtěl jsem se tady probojovat do semi, protože věřím, že trať tam bude výrazně těžší. Teď je podstatné soustředit se na kajak,“ smutnil olympijský vítěz z Tokia.

Britské počasí je pověstné a ve středu vodním slalomářům na mistrovství světa v Londýně ukázalo svou nevlídnou tvář. Hlavně jim tedy jejich tváře dost ošlehal vítr. To také byla jedna z příčin, proč hned čtyři z šesti českých lodí musely do opravných jízd.

Jako první si tímto martyriem prošla zkušená kanoistka Tereza Fišerová. Ta si sice nepřipsala žádné trestné sekundy za dotek brány, ale její čas v první jízdě byl na přímý postup příliš pomalý.

„Byl to fakt dost náročný den, psychicky i fyzicky. Přeci jen počasí nám moc nepřálo a trochu jsem se s tím prala. V první jízdě, ze které jsem nepostoupila, se mi jelo dobře, ale bohužel tam přišly dvě velké chyby, které mě odsunuly mimo,“ líčila závodnice, která ve čtvrtek pojede i kvalifikaci kajakářek.

„Druhá jízda už byla o něco lepší, kontrolovanější, zajela jsem to tak, jak jsem chtěla. Nicméně nervy, aby to branky nerozfoukalo, byly fakt velké. Ani ne kvůli jízdě, ale fakt jsem se modlila, ať tam někde do mě ta tyčka nenafoukne a šťouch mě nestojí postup. Člověk se musí koncentrovat ne na to, že tyčky létají metr tam, metr sem, ale na to, aby jel na střed brány, nejezdit tam nikde žádné krčky,“ doplnila Fišerová své pocity a také rady ostatním.

Z první jízdy totiž postoupily pouze z 8. místa Gabriela Satková a ze 17. Tereza Kneblová. Muži museli do oprav všichni. Václav Chaloupka, mistr světa z roku 2021, předchozí nezdar napravil báječně a skončil v rámci druhých jízd druhý.

„Při kvalitě, jakou český tým má, by byla velká ostuda vypadnout v kvalifikaci. To tam někde vzadu v hlavě člověk má, ale nesmí se tím nechat svázat,“ prohlásil.

Také stříbrný medailista z OH v Tokiu Lukáš Rohan doplatil na nepříjemný vítr a den na trati, kde se v roce 2012 jel olympijský závod, si nechtěně prodloužil.

„Jsem fakt rád, že můžu jet se vztyčenou hlavou domů, protože tohle počasí a celý závod byl fakt nepříjemný. V první jízdě jsem měl smůlu na vítr. Jsem spokojený s oběma jízdami, jel jsem dvě čisté jízdy, to se mi snad letos nepovedlo. Ale mně tak foukalo, že jsem si víc hlídal tyče, aby mi tam nějaká neulítla, než že bych to mohl hnát dopředu, a těsně mi to uteklo. Udělal jsem tam jednu chybu, to jsem ve druhé jízdě výrazně zlepšil,“ líčil Rohan.

Opravdu, i on se v tak těžkých podmínkách dokázal vyvarovat dotyků, kde za každý z nich by si připsal dvě trestné sekundy, ale stejně to na úspěšný první pokus nestačilo.

„Přitom si nemyslím, že by má druhá jízda byla nějak výrazně lepší, jen tolik nefoukalo a rozdíl byl tři a půl sekundy. Ale to tak je a s tím člověk nic neudělá. Já jsem si jen na startu držel pádlo, aby mi neulítlo a říkal si, že se musím přizpůsobit. Je to o štěstí, komu fouká víc a komu míň. Já jsem měl fakt smůlu, po mně to totiž ustalo,“ dodal osmadvacetiletý reprezentant.

Jediným z Čechů, kdo se v semifinále neukáže, je Jiří Prskavec. „Jsem určitě smutný, protože jsem věděl, že musím jet suprově, jelikož trať mi úplně neseděla tím, jak byla strašně jednoduchá. Bylo to hodně pádlovací, což je ještě pořád moje největší slabina na singlu. A v druhé jízdě jsem dokázal jet jeden z nejrychlejších časů, ale bohužel jsem si dal šťoucha, takže jsem skončil 31.“ vysvětlil Prskavec, proč mu patřila první nepostupová příčka.

„Teď je podstatné soustředit se na kajak.“

Program MS

Čtvrtek

10.00 kvalifikace K1 ženy, K1 muži (1. jízda)

14.30 kvalifikace K1 ženy, K1 muži (2. jízda)

Pátek

11.03 semifinále C1 ženy, C1 muži

14.35 finále C1 ženy, C1 muži

Sobota

11.03 semifinále K1 ženy, K1 muži

14.35 finále K1 ženy, K1 muži

Neděle

10.00 kayakcross – time trials

12.55 kayakcross – rozjížďky

14.34 kayakcross – čtvrtfinále, semifinále, finále