Dostál vyladil stroj: Bude býk s červeným praporem, návrat ke kořenům...

Zase přichází jeho čas. V olympijských sezonách ze sebe kajakář Josef Dostál už udělal legendu českého sportu a letos v Paříži může vyrovnat Jana Železného jako jediného Čecha s medailemi ze čtyř letních olympiád. Aby to dokázal, změnil trenéra, zásadně upravil jídelníček a nechal si poradit i do úspěšného kanoistického klanu. O víkendu na Světovém v poháru v Szegedu ze své hvězdné výše skousne i na první pohled zbytečný nominační souboj s talentovaným Ondřejem Hirschem.

Před loňskou sezonou jste ukončil dlouholetou spolupráci s koučem Karlem Leštinou, jehož nahradil váš tréninkový parťák Pavel Davídek, jak se to projevilo v přípravě na olympiádu?

„Se změnou trenéra přišla změna přístupu a tréninkového plánu. Po hovorech s rodinou Fuksových a potom, co jsem mluvil i s Jirkou Kejvalem, jsme se rozhodli trénink pozměnit. Pavlu Davídkovi se to líbilo, ubrali jsme na intenzitě, ale přidali víc tréninku. Druhá změna byla změna jídelníčku.“

V jakém smyslu?

„Ne že bych se před tím cpal hranclemi s hambáči, ale potřebovali jsme vyladit závodní stroj. Po spolupráci s (výživovým expertem ČOV – pozn. red.) Liborem Vítkem jela s námi na podzimní soustředění Karolína Paloudová (sestra kajakářky a Dostálovy přítelkyně Anežky Palodouvé – pozn. red.), starala se o stravu. Na trénincích mám víc energie, osvědčilo se to.“

Cítíte se líp?

„Má to své pozitivní stránky, co se týká váhy. Dneska jsem v lepší formě, než jsem byl od roku 2011, kdy jsem byl ještě juniorem. Uvidíme, co to udělá směrem k olympiádě. Je to poslední olympiáda v Paříži, kam pojedu, budu se snažit tam předvést co nejlepší výkon. Snažím se připravit svoje tělo, svoji mysl tak, aby to v Paříži dopadlo dobře, nejlépe výborně. Kdyby to dopadlo dobře, taky se zlobit nebudu. Ale boj o pátou olympijskou medaili visí ve vzduchu, já bych si ji hrozně moc rád odvezl z Paříže domů.“

Jakou roli ve vašich úvahách hrály rady od klanu Fuksů?

„Mě dost inspiroval Martin Fuksa, že se mu podařilo loni vyhrát na kilometru na mistrovství světa olympijskou disciplínu. Říkal jsem si, že roky předtím dojížděl ne úplně v popředí. Tak jsem si říkal: Ti Fuksové dělají v Nymburce něco dobře, já to chci taky dělat. Bavil jsem se s trenérem Petrem Fuksou, na společných soustředěních jsem z něho po večerech tahal rozumy. Něco mi poradil. Ke spolupráci s doktorem Vítkem jsem se dostal díky trenérovi. Začal na mě víc tlačit, dobře to domluvil. Měl bych si trenéra víc vážit. Nejen, že na mě řve na kajaku, dělá mi i sparingpartnera a manažera, co se týká tréninku. Mám se výborně.“

Jak teď vypadá váš jídelníček?

„Tam bylo důležité, že jsme se snažili srovnat cukr v krvi, abych na křivce neměl velké výkyvy. Hodně jsme omezili jednoduché cukry a hodně zpracované potraviny. Velký zřetel je nejenom na to, co jím, ale kdy to je. Před tréninkem by hladina cukru neměla být nízká, měl bych sníst něco sladšího, abych na trénink měl dostatek energie. Po tréninku přicházela na pořad dne zelenina. Pro mě velkou novinkou bylo, že jsem začal mnohem víc jíst, než jsem jedl doposud, ale začal jsem jíst správně.“

Jak jste na tom s váhou?

„Váha je 108 kilo. V tuhle dobu to ty lepší roky bylo 113, 114, ale měl jsem i sto sedmnáct. To je docela velký rozdíl.“

Jak se změna váhy projevuje při jízdě?

„Čím je loď lehčí, tím má menší ponor, měla by mít lepší jízdní vlastnosti. Nejel jsem proti nikomu závod, kde bych si to mohl vyzkoušet. U nás se kluci soustředí hlavně na kratší tratě.“

Přesto jako čtyřnásobný olympijský medailista a pětinásobný mistr světa musíte svou olympijskou nominaci potvrdit o víkendu na SP v Szegedu v souboji s krajanem Ondřejem Hirschem, je to tak správně?

„To je zajímavá otázka. Pro mě by samozřejmě bylo víc bez stresu, abych kvalifikaci na olympijské hry neřešil. Na druhou stranu, mohlo by se stát, že bych měl zranění, byl bych dlouhodobě nemocný. Bohudík pro rychlostní kanoistiku v Česku je při nominaci braný zřetel, aby tam měla závodníka, který zajede nejlepší umístění. Tohle pravidlo chápu, i když se může stát zbytečné. Na druhou, já mám rád pravidla, líbí se mi, že to budu moc potvrdit. Když mě porazí někdo v Česku, nemůžu pomýšlet na umístění na olympijských hrách.“

Co čekáte od závodů v Szegedu?

„V Szegedu se potká nejužší světová špička. Maďaři tam pravděpodobně budou mít olympijskou kvalifikaci na singlu. Soupeři budou v dobré formě. Očekávám dobré výkony od Fernanda Pimenty, dvou Maďarů – Bálinta Kopásze a Adama Vargy. Tradičně tam budou Australani, Němec Jacob Schopf. Já doufám, že předvedu kvalitní výkon, který ukazují tréninky.“

Máte svou taktiku?

„Já mám takovou, že musím vyjet rychle, pak se musím narovnat a oddělit si záběr. Na tom pracujeme, abych jel hezky, dynamicky oddělený záběr. Jakmile se do toho dostanu, umístění může být třeba na medailových pozicích. Není důležitý výsledek, spíš ten odstup, abych si hlídal soupeře a byl s nimi v kontaktu.“

Ukážete svou novou loď?

„Loď by měla být. Nevím, jestli ta, která by měla být na olympijských hrách. Je vyráběna ještě jedna, full karbon. Možná bude mít trošku jiné jízdní vlastnosti, lepší tření proti vodě. Je to na vyzkoušení po Světovém poháru v Sezgedu. Loď je červená s černými pruhy. Červená je návrat ke kořenům, můj první kajak byl červené barvy. Říkal jsem si, že červená působí na mysl trošku jinak. Dalo by se říct, že jsem bejk, který má před sebou červený prapor, který ho dělá agresivní…“