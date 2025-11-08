Předplatné

Patrik Schick se na demolici Heidenheimu podílel dvěma góly
Útočník Patrik Schick se v německé fotbalové lize dvěma góly podílel na výhře Leverkusenu 6:0 nad posledním týmem tabulky Heidenheimem. Vedoucí Bayern přišel o stoprocentní bilanci, když v Berlíně remizoval s Unionem 2:2. V nastavení hostům zachránil bod Harry Kane. Vladimír Coufal a Robin Hranáč odehráli celé utkání za Hoffenheim, který doma porazil Lipsko 3:1. Coufal přihrál na vítězný gól.

Schick poslal Bayer do vedení už ve druhé minutě, když využil přihrávky Pokua a tvrdou střelou na zadní tyč překonal brankáře Ramaje. Druhý gól přidal po čtvrthodině hry Hofmann.

O šest minut později stejný hráč odcentroval do vápna, kde se srazil obránce hostů Mainka s vlastním brankářem a míč po jejich kolizi směřoval do prázdné branky, kam jej z bezprostřední blízkosti dorazil Schick. Pětigólový poločas pak uzavřeli Poku a Maza, jenž po přestávce také zpečetil konečné skóre.

Český útočník před nadcházejícím reprezentačním srazem navázal na středeční vítězný gól v Lize mistrů do sítě Benfiky a v bundeslize se prosadil poprvé od 12. září. Mezitím však tři týdny chyběl vinou svalového zranění. Leverkusen je čtvrtý se ztrátou osmi bodů na čelo.

Bayern Mnichov poprvé ztratil

Bayern v Berlíně v 27. minutě poprvé v ligové sezoně prohrával, Union otevřel skóre zásluhou Doekhiho. Těsné vedení však domácím vydrželo jen 11 minut. Díaz nejprve ve skluzu udržel v soupeřově vápně míč na hrací ploše a následně téměř z nulového úhlu rozvlnil horní síť Rönnowovy branky.

Union se v 83. minutě opět ujal vedení druhým gólem Doekhiho, ale ve třetí minutě závěrečného nastavení potvrdil Kane svou pověst kanonýra a 13. ligovým gólem v sezoně rozhodl o dělbě bodů.

Mnichovský tým tak nevyrovnal vlastní bundesligový rekord z roku 2015, kdy vyhrál všech deset úvodních kol. Dneškem skončila šestnáctizápasová vítězná šňůra Bayernu ve všech soutěžích od začátku sezony. Žádný tým v evropských top ligách nikdy nezačal sezonu tak dobře.

Coufal připsal asistenci

Lipsko sice v Hoffenheimu rychle vedlo brankou Diomandeho, ale domácí ve 20. minutě srovnali gólem Hajdariho a o 18 minut později Coufal milimetrovým centrem našel hlavu Lemperleho, jenž umístil míč k tyči a dokonal obrat. Třiatřicetiletý český reprezentant si připsal čtvrtou gólovou přihrávku v sezoně.

Konečný výsledek zpečetil v 79. minutě Promel. Lipsko poznalo přemožitele poprvé od úvodního kola, kdy podlehlo v Mnichově Bayernu vysoko 0:6. Hoffenheim zvítězil počtvrté v řadě a posunul se na páté místo neúplné tabulky.

Na druhém místě mohl Lipsko vystřídat v případě výhry Dortmund, ten si však nakonec odvezl z Hamburku pouze bod. Borussia od 64. minuty vedla gólem Chukwuemeky, jenž se letos v lize prosadil poprvé, ale v 97. minutě zužitkovali domácí závěrečný tlak a střídající Königsdörffer vyrovnal. Hamburk tak uťal třízápasovou sérii porážek a v tabulce je na 12. místě. Dortmund je třetí.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern1091035:628
2Lipsko1071220:1322
3Dortmund1063116:721
4Leverkusen1062224:1420
5Hoffenheim1061321:1619
6Stuttgart960314:1018
7Werder1043315:1815
8Köln942316:1214
9Frankfurt942322:1914
10Union Berlin1033413:1712
11Freiburg924311:1310
12Hamburger102359:169
13Wolfsburg1022612:188
14Augsburg921612:217
15St. Pauli92168:187
16Mönchengladbach913510:186
17Mainz912610:175
18Heidenheim101278:235
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup
