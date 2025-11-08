Schick se dvěma góly podílel na demolici. Bayern poprvé v sezoně ztratil body
Útočník Patrik Schick se v německé fotbalové lize dvěma góly podílel na výhře Leverkusenu 6:0 nad posledním týmem tabulky Heidenheimem. Vedoucí Bayern přišel o stoprocentní bilanci, když v Berlíně remizoval s Unionem 2:2. V nastavení hostům zachránil bod Harry Kane. Vladimír Coufal a Robin Hranáč odehráli celé utkání za Hoffenheim, který doma porazil Lipsko 3:1. Coufal přihrál na vítězný gól.
Schick poslal Bayer do vedení už ve druhé minutě, když využil přihrávky Pokua a tvrdou střelou na zadní tyč překonal brankáře Ramaje. Druhý gól přidal po čtvrthodině hry Hofmann.
O šest minut později stejný hráč odcentroval do vápna, kde se srazil obránce hostů Mainka s vlastním brankářem a míč po jejich kolizi směřoval do prázdné branky, kam jej z bezprostřední blízkosti dorazil Schick. Pětigólový poločas pak uzavřeli Poku a Maza, jenž po přestávce také zpečetil konečné skóre.
Český útočník před nadcházejícím reprezentačním srazem navázal na středeční vítězný gól v Lize mistrů do sítě Benfiky a v bundeslize se prosadil poprvé od 12. září. Mezitím však tři týdny chyběl vinou svalového zranění. Leverkusen je čtvrtý se ztrátou osmi bodů na čelo.
Bayern Mnichov poprvé ztratil
Bayern v Berlíně v 27. minutě poprvé v ligové sezoně prohrával, Union otevřel skóre zásluhou Doekhiho. Těsné vedení však domácím vydrželo jen 11 minut. Díaz nejprve ve skluzu udržel v soupeřově vápně míč na hrací ploše a následně téměř z nulového úhlu rozvlnil horní síť Rönnowovy branky.
Union se v 83. minutě opět ujal vedení druhým gólem Doekhiho, ale ve třetí minutě závěrečného nastavení potvrdil Kane svou pověst kanonýra a 13. ligovým gólem v sezoně rozhodl o dělbě bodů.
Mnichovský tým tak nevyrovnal vlastní bundesligový rekord z roku 2015, kdy vyhrál všech deset úvodních kol. Dneškem skončila šestnáctizápasová vítězná šňůra Bayernu ve všech soutěžích od začátku sezony. Žádný tým v evropských top ligách nikdy nezačal sezonu tak dobře.
Coufal připsal asistenci
Lipsko sice v Hoffenheimu rychle vedlo brankou Diomandeho, ale domácí ve 20. minutě srovnali gólem Hajdariho a o 18 minut později Coufal milimetrovým centrem našel hlavu Lemperleho, jenž umístil míč k tyči a dokonal obrat. Třiatřicetiletý český reprezentant si připsal čtvrtou gólovou přihrávku v sezoně.
Konečný výsledek zpečetil v 79. minutě Promel. Lipsko poznalo přemožitele poprvé od úvodního kola, kdy podlehlo v Mnichově Bayernu vysoko 0:6. Hoffenheim zvítězil počtvrté v řadě a posunul se na páté místo neúplné tabulky.
Na druhém místě mohl Lipsko vystřídat v případě výhry Dortmund, ten si však nakonec odvezl z Hamburku pouze bod. Borussia od 64. minuty vedla gólem Chukwuemeky, jenž se letos v lize prosadil poprvé, ale v 97. minutě zužitkovali domácí závěrečný tlak a střídající Königsdörffer vyrovnal. Hamburk tak uťal třízápasovou sérii porážek a v tabulce je na 12. místě. Dortmund je třetí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|10
|9
|1
|0
|35:6
|28
|2
Lipsko
|10
|7
|1
|2
|20:13
|22
|3
Dortmund
|10
|6
|3
|1
|16:7
|21
|4
Leverkusen
|10
|6
|2
|2
|24:14
|20
|5
Hoffenheim
|10
|6
|1
|3
|21:16
|19
|6
Stuttgart
|9
|6
|0
|3
|14:10
|18
|7
Werder
|10
|4
|3
|3
|15:18
|15
|8
Köln
|9
|4
|2
|3
|16:12
|14
|9
Frankfurt
|9
|4
|2
|3
|22:19
|14
|10
Union Berlin
|10
|3
|3
|4
|13:17
|12
|11
Freiburg
|9
|2
|4
|3
|11:13
|10
|12
Hamburger
|10
|2
|3
|5
|9:16
|9
|13
Wolfsburg
|10
|2
|2
|6
|12:18
|8
|14
Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12:21
|7
|15
St. Pauli
|9
|2
|1
|6
|8:18
|7
|16
Mönchengladbach
|9
|1
|3
|5
|10:18
|6
|17
Mainz
|9
|1
|2
|6
|10:17
|5
|18
Heidenheim
|10
|1
|2
|7
|8:23
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup