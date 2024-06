Fuksa se na olympiádu naladil dvěma medailemi z ME: Myslím megalomansky

Z evropského šampionátu v Szegedu, generálky na olympijské hry, veze kanoista Martin Fuksa dvě individuální medaile a páté místo v deblu s bratrem Petrem. Po stříbru na kilometru a bronzu na pětistovce mu ale schází vítězství. „Já furt myslím megalomansky. Vždycky mě štve, když nedám sto procent a není to, jak bych si přál,“ hodnotil Fuksa.

Zajel tři dobré závody, ani jeden z nich ale nebyl perfektní. Martin Fuksa má na sebe nejvyšší nároky a na takový pocit během sezony není zvyklý.

„Jsem samozřejmě rád za páté místo. Ale dělám kanoistiku, abych stál támhle pod věží na stupních vítězů,“ líčil Fuksa na evropském šampionátu v Szegedu po nedělním finále olympijského deblu na 500 metrů s bratrem Petrem. „Zas ta jízda není to sto procent….“

Fuksův závodní styl se během času nemění. Od jara do konce léta se snaží v každém závodě útočit na medaile, které sbírá po hromadách. V květnovém závodě Světového poháru v Szegedu si dal pauzu kvůli viróze, kontinentální šampionát na stejném místě byl pro něj hlavním závodem jara.

V sobotu na olympijském kilometru startoval jako úřadující mistr světa. V silném protivětru začal pomaleji, držel se na pátém místě s odstupem na vedoucí závodníky. Vepředu upaloval neutrální závodník Zachar Petrov, který v závěru odpadl. Český borec v závěru předjel Sergeje Tarnovschiho z Moldavska, ale na Rumuna Catalina Chirilu mu scházelo 244 tisícin sekundy.

„Za medaili jsem moc rád. Upřímně, se svým výkonem nejsem spokojený na sto procent. Nechal jsem si to strašně ujet, pak jsem to dojížděl. To určitě není můj styl,“ řekl Fuksa.

Odpoledne na pětistovce startoval jako devítinásobný evropský šampion v řadě. Na neolympijské trati zvítězil poprvé v roce 2013 a od té doby končil rok bez tohoto titulu jen před pěti lety, kdy pětistovka na Evropských hrách v Minsku nebyla na programu. I teď útočil zezadu, stačilo to na třetí místo za Tarnovschim a Petrovem.

„Medaile je super, proto jsem si sem určitě přijel. Na druhou stranu, můj výkon není takový, abych s ním byl spokojený. Neměl jsem tam dravé já, abych si za tím šel strašně moc, jak by si za tím šel mistr Evropy. Můžu být rád, že jsem uhájil bednu. Musím se z toho poučit,“ líčil Fuksa.

Na svých sto procent si nesáhnul ani v deblu. Do posledních týdnů přípravy na olympijskou Paříž jde tak s novou motivací.

„Vždycky mě mrzí, když nepředvedu, co ve mně je,“ říká Fuksa. „Budeme pracovat dál, věřit našemu systému, že nejlepší budeme za měsíc a půl, a že předvedeme stoprocentní jízdy.“

Další olympijské posádky předvedly v Szegedu dobré výkony. Deblkajak Jakub Špicar – Daniel Havel skončil na pětistovce těsně čtvrtý. Kajakářka Anežka Paloudová, přítelkyně Josefa Dostála, zazářila na stejné trati pátým místem. Je to zatím nejlepší výsledek dívky, která ještě před několika lety závodila na divoké vodě.

„Já jsem s umístěním nadšená. Pro mě bylo velkým úspěchem dostat se už do finále. To, že se mi povedlo dojet na pátém místě je pro mě něco neskutečného,“ radovala se Paloudová, přítelkyně kajakáře Josefa Dostála. Ten v Szegedu nestartoval kvůli vysokohorskému tréninku v Livignu.