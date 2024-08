Další medaile hrdinů od vody na MS. Dostál: Hezký krok do manželství

Silný vítr čeřil na kanálu v Samarkandu obří vlny, ale Josef Dostál se jimi prohnal za zlatem, vyrovnal se i s tím, že nemohl jet na své závodní lodi, protože do Uzbekistánu nedorazila.

„Popral jsem se s tím. V půli trati jsem si říkal, že by medaile mohla být, ale nevěřil jsem, že mám tolik sil, abych všechny překousal. Nakonec se to podařilo, posledních dvacet metrů jsem si užíval, že jsem mistr světa,“ pochvaloval si Dostál.

Vyhrál o 74 setin sekundy před Portugalcem Fernandem Pimentou a dojel si pro svůj šestý titul světového šampiona, singlový závod na 500 metrů vyhrál už v letech 2017, 2018 a 2022.

Už v sobotu Dostál v Samarkandu vybojoval bronzovou medaili ze smíšeného závodu deblkajaků na 500 metrů, v němž s ním v lodi seděla jeho snoubenka Anežka Paloudová. Od vítězných Portugalců Teresy Portelaové a Messiase Baptisty je dělila necelá sekunda. „Pro mě je to první medaile na mistrovství světa v seniorské kategorii a jsem nadšená, že ji můžu sdílet s Josefem,“ radovala se Paloudová.

V Samarkandu sedli do společné posádky téměř bez přípravy. Před sobotním finále spolu jeli závodně jen jednou, v páteční rozjížďce. „Souhra byla mnohem lepší než včera. Anežka se krásně trefovala. Náš první závod. Na to, že jsme na tom trénovali týden, je to úžasné,“ hodnotil Dostál.

„Máme to hezky posichrované medailí. I když tam byly nějaké chybičky, tak jsme si je vyříkali a je to asi hezký krok do manželství. Je to sezona snů, olympijský vítěz mistr světa, k tomu třetí na deblkajaku se svou snoubenkou, člověk si nemůže víc přát.“

Celý rozhovor: „Anežka mi srovnala život." Dostál a Paloudová o emotivním finále i vzájemném soutěžení

Druhý zlatý muž z Paříže, kanoista Martin Fuksa , měl s velkými vlnami problémy, ve finále singlové pětistovky se nedostal do tempa a do cíle dojel třetí za neutrálním závodníkem Zacharem Petrovem a Sergheiem Tarnovschým z Moldavska. Petrov byl ale vzápětí diskvalifikovaný, protože příliš brzy vypadl při cílovém manévru z lodě.

„Za celou dobu jsem se do toho nedostal. Snažil jsem se, co to šlo, nepopral jsem se s tím dobře. Mrzí mě, že v tomhle člověk nemůže prodat, co má natrénováno,“ hodnotil Fuksa. „Měl to každý stejné. Tohle jsou velké vlny, někdo v tom umí jezdit líp, někdo hůř.“

Fuksa vybojoval svou čtrnáctou medaili ze světových šampionátů, už posedmé přitom získal stříbro. „Potřeboval bych to proměnit ve zlato,“ pousmál se. „Medaile je v pohodě, ale mrzí mě, že jsem nemohl podat stoprocentní výkon.“

I Fuksa tak zakončil svoji životní sezonu. Vstupoval do ní bez jediné olympijské medaile, v Paříži ale získal senzační zlato, a ani ze světového šampionátu nejede s prázdnou. „Co si budeme povídat, jsem olympijský vítěz, to je moc hezký. Na druhou stranu, já už jsem na to zapomněl, myslím vždycky dopředu. Všechno štěstí bylo před čtrnácti dny, tam to bylo nejdůležitější,“ řekl Fuksa. „Je to sedmá stříbrná medaile z mistrovství světa, což je slušná sbírka. Jsem vděčný za každou medaili.“

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v neolympijských disciplínách v Samarkandu (Uzbekistán):

Muži:

500 m:

K1: 1. Dostál (ČR) 1:37,309, 2. Pimenta (Portug.) -0,740, 3. Kravec (Běl.) -1,128

C1: 1. S. Tarnovschi (Mold.) 1:47,312, 2. M. Fuksa (ČR) -1,138, 3. Chirila (Rum.) -1,144.

Ženy:

200 m:

K2: 1. Černigovská, Dolgovová (Rus.) 37,326, 2. Portelaová, Laiaová (Portug.) -0,094, 3. Chudzenková, Litvinčuková (Běl.) -0,341.

500 m:

C1: 1. Luzanová (Ukr.) 2:06,881, 2. Mailliardová (Chile) -2,031, 3. Brovkovová (Kaz.) -2,850, ...finále B: 4. Malíková (ČR) 2:19,202.

Mix:

200 m:

C2: 1. Korovaškov, Šljapnikovová (Rus.) 1:47,898, 2. Takácsová, Hajdu (Maď.) -0,795, 3. Paleško, Nedelkinová (Běl.) -1,445.