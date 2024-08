Poselství zlatých zachránců Fuksy a Dostála: Neboj se mít velké sny!

Češi vzbudili na Seině při slavnostním zahájení obdiv. Jejich plášť evokující vzpomínky na český baloňák říznutý s populárním francouzským trenčkotem zařadili fanoušci mezi 7 nej oblečení olympijského výkopu. Designér Jan Černý sbíral za brutálně speciální kolekci, jak ji sám nazval, gratulace ze všech světových stran.

Tak, a teď světu ukážeme i na sportovištích, zač je toho loket! Předstartovní odhady se nezastavily pod hranicí deseti medailí. Jenže ouha, euforii brzy vystřídal příval zklamání. Zastaví ho lezec Adam Ondra? Ne, v součtu 6. příčka. Co Jakub Vadlejch? Poslal oštěp do vzdálenosti 88,5 metru, což by v Tokiu stačilo na prvenství, ovšem v Paříži to byla poukázka na bramboru.

A tak se pozornost národa upnula do Varnes-sur-Marne, malebné volnočasové základny u jezera s více než dvoukilometrovým kanálem. Zlomí Martin Fuksa konečně na třetí pokus prokletí olympiád? Přidá Josef Dostál pátou medaili při čtvrté účasti na Hrách a dočká se i prvního zlata?

ANO a ANO!

Fuksa se vrací za zlatou jízdu, z břehu teď slyším: To je on, Fuksa! Video se připravuje ...

Oba tíhu okamžiku i váhu nejvyšších osobních ambicí unesli s bravurou, která brala dech. Oba si s nabitou konkurencí pohráli stylem kočka-myš. „Nemusel jsem jet ani naplno,“ vyprávěl Fuksa. Přitom zajel v semifinále i finále během jediného dne nejrychlejší časy v historii olympiád.

Jeho kamarád si finále vyjel tak, že nejprve udával tempo a pak mohl ve finiši vypnout motor a dojet na setrvačník. V rozhodující bitvě taktiku otočil, nejdřív nechal vyšťavit protivníky a pak všem ujel, jako by ho to ani nebolelo. „Jsem rád, že to tak vypadalo. Ale musel jsem překonat kritický bod. Dřív jsem to neuměl, teď jsem to dokázal,“ prozradil Dostál později na rovinu.

Výkony českých bouráků byly z jiné planety. Byť Fuksovi podmínky nenahrávaly. Vítr při jeho jízdách rozbouřil hladinu neoblíbenými vlnami. „O Nymburácích se říká, že neumí jezdit na Labi ani na vlně od kačeny,“ dával k dobru po závodě Josef Fuksa, kanoista tělem i duší, ale hlavně dědeček a mentor zlatého Martina.

V pátek 9. srpna 2024 by jeho vnuka snad nepřibrzdilo ani tsunami. Následující den platilo totéž o Dostálovi. Tak vyladěnou formu na den D a hodinu H oba kolegové měli.