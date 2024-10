Dostál je po životní sezoně potřetí Kanoistou roku. Z trůnu sesadil Fuksu

Na hrách v Paříži získal jednatřicetiletý kajakář už pátou olympijskou medaili, ale poprvé se radoval ze zlata, když ovládl závod na 1000 metrů. Životní sezonu pak doplnil světovým titulem na neolympijské pětistovce na šampionátu v uzbeckém Samarkandu, kde navíc získal bronz v kategorii K2 mix se svou snoubenkou Anežkou Paloudovou.

Dnešního ocenění si velmi váží. „To, že jsem vyhrál, je pro mě ocenění takového životního snu. Když se koukám na ten závod a slyším to Tomáše (Budku) komentovat, tak mi přebíhá mráz po zádech. Jestli to máte aspoň trochu tak, že to ve vás vyvolá dobrý pocit, nějaký pocit štěstí, tak za to jsem ohromně rád a za to bych vám chtěl poděkovat,“ řekl hostům v sále na slavnostním vyhlášení.

Kanoista Fuksa se v 31 letech dočkal vysněné olympijské medaile a hned byla zlatá, protože ve finále kilometru v Paříži naprosto dominoval. Na MS v neolympijských disciplínách dopádloval na pětistovce druhý. K tomu přidal dvě medaile na evropském šampionátu.

Za dvojicí olympijských šampionů skončila třetí Gabriela Satková jako nejlepší zástupkyně vodního slalomu. Mezi kanoistkami získala stříbro na mistrovství Evropy a dařilo se jí v závodech Světového poháru, z nichž si odvezla dvě vítězství a jedno druhé místo. Na OH v Paříži po nevydařené finálové jízdě obsadila sedmé místo. Ke třetí příčce v celkovém pořadí přidala ve svazové anketě vítězství v kategorii do 23 let.

Mezi týmy a posádkami zvítězil deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, který obsadil na pětistovce čtvrté místo na mistrovství Evropy a sedmou příčku na olympijských hrách. Nejlepší juniorkou byla vyhlášena juniorská mistryně světa ve vodním slalomu na kajaku Klára Mrázková.

Osobnostní maratonu byla zvolena Kateřina Mílová, která skončila sedmá na MS. Mezi sjezdaři byl oceněn mistr světa dospělých a mistr Evropy do 23 let Matěj Vaněk.