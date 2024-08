Dostál s Paloudovou o zlatu, Paříži i společném životě: Soutěžíme ve všem

Olympijská Paříž, město lásky, měla z českého pohledu dva vrcholy. Vítězný polibek tenisového páru Kateřina Siniaková – Tomáš Macháč. A potom ten z vody. Když Anežka Paloudová (25) objala svého hrdinu. Teď už zlatého šampiona Josefa Dostála (31). Právě oni popisují okolnosti zlatého závodu, vzájemné sprinty do schodů i to, v čem kajakářka pomohla svému milému v cestě za pátou olympijskou medailí. Tou nejcennější.

Usadili se ve studiu iSport TV a rozpovídali se o olympijském dobrodružství, herectví, síle své lásky i o tom, proč společně nemohli sledovat první týden soutěží. „Já jsem hrozný závoďák, takže už jenom u televize všechno prožívám a jsem fyzicky i psychicky vyřízenej,“ usmívá se Dostál, jenž v historické bilanci napodobil velikány Emila Zátopka a Jana Železného.

Pepo, na úvod možná záludnější otázka. Vybavujete si, co jste uvedl do dotazníku pro náš Sport Magazín před Paříží na otázku: Co bych udělal, kdybych olympiádu vyhrál?

Dostál: „Ty jo…Že se ožením a budu mít dítě?“

To možná bylo nějaké tajné přání, ale vy jste uvedl, že byste se stal hercem! Tak Anežko, už na tom nějak pracuje?

Paloudová: „Tak to nevím, ale vzpomněla jsem si přesně na tu chvíli, kdy to vyplňoval. Říkal, že vyhrát olympiádu je něco tak šílenýho, že tam musí napsat něco stejně šílenýho… A z toho vzniklo, že se stane hercem.“

Jakou roli byte si rád střihnul?

Dostál: „Já jsem