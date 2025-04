Porod při mistrovství Evropy? Dostál: Do nemocnice odjedu s číslem na zádech i s pádlem

Když se mu křísne termín dvou fantastických zážitků, kajakář Josef Dostál má jasno, který si vybere. Zatím se naplno chystá na červnové mistrovství Evropy v Račicích. Pokud se ale zrovna v tu dobu přihlásí na svět syn, kterého nosí jeho přítelkyně Anežka Paloudová? Nebudu váhat a klidně v trenkách, závodním číslem na zádech a pádlem odjedu do nemocnice,“ plánuje Dostál. Pro Josefa Dostála i Martina Fuksu to bude unikátní příležitost ukázat se doma jako čerství olympijští šampioni a doručit zlatý hattrick. Z Račic mají oba zlato z mistrovství Evropy 2015 i z mistrovství světa 2017.

„Když jsem vyhrál v roce 2017 pětistovku, cítil jsem se jako rocková hvězda. Pět tisíc fanoušků na tribunách mi doslova zobalo z ruky,“ vzpomíná Dostál. „Jsou to okamžiky plné emocí, radosti. Jakožto sportovci z menšího sportu, nemáme podobné situace jako denní chleba. Tohle jsou možnosti si to užít do poslední chvilky.“

Přesto je tu věc, která Dostála může od účasti na evropském šampionátu odradit. Zlatý olympionik na kajaku se nemůže dočkat, až přijde na svět jeho první potomek. „Může se taky stát, že se miminko rozhodne narodit dřív. Pokud se to stane, je dost možné, že odjetu z Račic před finále a radši budu u porodu, než abych se ukazoval před fanoušky na startu,“ říká Dostál. „S reprezentačním trenérem Pavlem Hottmarem to domluvené nemám, ale myslím, že tohle je taková záležitost, za kterou by se na mě nikdo neměl zlobit.“

Příběh Dostála a jeho partnerky Anežky Paloudové, která na něj na kanálu Vaires-sur-Marne po zlatém závodě čekala na molu a hned mu vlepila zlatou pusu, patřil k nejsilnějším českým momentům na loňských olympijských hrách. Na letošní rok pár plánoval svatbu. Očekávání prvního potomka jim ale změnilo plány.

„Anežka se rozhodla, že by chtěla svatbu o rok odložit. Původní plán byl, že bychom to mohli spáchat někdy koncem prázdnin,“ vysvětluje Dostál. „Bude to kluk. Nijak to netajíme. Hrozně moc si užívám společné chvíle strávené s Anežkou, když vím, že tam není jenom láska mezi mnou a jí, ale že dáváme život někomu dalšímu. Když každý večer dávám Anežce ruku na bříško a cítím pohyby našeho potomka, mluvím na něj, tak mě to moc těší a vlastně mi to zlepšuje život.“

Fuksa dal také přednost porodu

Dostálův zlatý olympijský parťák, kanoista Martin Fuksa, jeho situaci moc době zná. Dcera Emily se mu narodila předloni v květnu zrovna ve chvíli, kdy se chystal odjet na závod Světového poháru do Szegedu.

„Já jsem věděl, že druhý den odjíždím, ale ani jsem si nebalil tašku. Cítil jsem, že stejně neodjedu. Tu noc se to stalo, druhý den jsem neodjel,“ vypráví Fuksa s tím, že místo toho vyrazil s manželkou Annou do nemocnice. „Celou noc jsem strávil v pokoji, ležel jsem na matraci, odpočíval jsem. Občas jsem něco řekl. Říkala: Jéžiš, buď radši ticho! Tak jsem byl ticho… Byl jsem i u porodu. Dodneška mě mrzí, že se mě ptali, jestli bych chtěl přestřihnout pupeční šňůru. Já jsem řekl, že ne. Kdybych měl druhé dítě, tak to přestřihnu na sto procent. Chtěl bych mít ten zážitek.“

Fuksa ale tehdy nakonec do Szegedu vyrazil a s bratrem Petrem zvládnul deblový závod na 500 metrů. Po narození dcery mu pak začalo životní období i na vodě. V létě 2023 se stal poprvé mistrem světa na olympijské trati na 1000 metrů, vloni pak vyhrál i olympijské hry.

„Pepovi bych poradil, aby si vzal hodnou a dobrou ženu, která se o všechno postará, jako mám já. Což, doufám, má,“ usmívá se Fuksa.