Dostál je Sportovcem roku! Má zlato z Paříže, těsně porazil Krejčíkovou

Je to třináct let, co se nepřehlédnutelná postava Josefa Dostála poprvé zjevila na párty smetánky českého sportu. Jako mládežnický juniorský mistr světa tam tehdy poprvé nakouknul během večera, kdy byla Sportovkyní roku korunována wimbledonská šampionka Petra Kvitová.

„Nebudu říkat, že jsem na ni koukal zespoda, protože tenkrát už jsem měl dva metry,“ usmál se Dostál. „Bylo moc příjemné, že jsem se sem vůbec dostal. Rychlostní kanoistika není veliký sport, alespoň u nás. Ale měl jsem se šanci podívat se do toho sportovního showbyznysu.“

Ve čtvrtek byl v pražském hotelu Hilton při vyhlašování ankety Sportovec roku hlavní hvězdou sám. A to přesto, že i tentokrát byla ve hře o korunu vítězka ze singlu v All England Clubu. V olympijském roce ale v těsném souboji dvou šampionů z Paříže s královnou Wimbledonu převážila Dostálova zlatá, podpořená jeho historickým medailovým základem. Pro Dostála to byla už pátá medaile z letních olympiád.

„To, že jsem vyhrál olympiádu, a že mám pět olympijských medailí, si uvědomuju a jsem na to dost pyšný,“ usmál se Dostál.

Byl to jeden z ročníků, v němž museli hlasující volbu vítěze pořádně vážit. V desítce byli čtyři olympijští šampioni z Paříže. Kromě Fuksy a Dostála se k nim počítali šampioni tenisového mixu Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč. Oproti minulosti byli v nominaci každý za sebe, protože měli každý své vlastní trumfy navíc – Siniaková dva grandslamové tituly a postavení světové jedničky v deblu, Macháč průlomový rok v singlu, kdy porazil Alcaraze či Djokoviče.

„Tradice českého Sportovce roku je odvislá, jestli je olympijský rok, nebo ne. Já si pořád myslím, že kdyby vystupoval tandem, takže by měli být jasně vítězi,“ uvedl Miroslav Černošek, jednatel TK Plus a manažer obou tenistů.

Kromě Barbory Krejčíkové byli v desítce tři hokejoví mistři světa a dva atleti, bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková a mistr Evropy Jakub Vadlejch.

„Myslím, že je strašně těžké vybrat toho nejlepšího. Jsem strašně ráda, že to děláte. Já myslím, že to ocenění si sportovci zaslouží,“ řekla Milena Duchková-Neveklovská. Olympijská vítězka, která ve skocích z desetimetrové věže získala zlatou medaili na olympiádě 1968 v Mexico City, obdržela Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu. A na vážkách nebyla sama.

„Všichni jsou vítězové,“ řekl Vadlejch.

„Já bych řekla, že vybrat jenom jednoho je velice neadekvátní. Za mě jsou všichni top,“ uvedla Siniaková.

Její bývalý přítel Tomáš Macháč se ale nezdráhal. „Já si myslím, že vítězem by měla být určitě Katka, sezonu měla úžasnou,“ uvedl a s úsměvem dodal: „A já kousíček na druhém místě.“

Sám král Josef Dostál by také volil Siniakovou. Po hlasování, do něhož se zapojilo 230 členů Klubu sportovních novinářů, to ale byl on, kdo mohl z podia pózovat s korunou pro vítěze. Přidal se tak k vítězným legendám. Potřetí je mezi nimi rychlostní kanoista. Poprvé to byl kanoista Attila Szabó v roce 1989. V roce 1996 anketu vyhrál kanoista Martin Doktor, současný sportovní ředitel ČOV.

„Je to pro mě trošku historie, protože se to stalo před mnoha lety a člověk je má v hlavě zaznamenané jako legendy,“ řekl Dostál, další v dlouhém vítězném seznamu. „Já, přestože těch olympijských medailí mám pět, tak ale ještě nekončím. A abych jako sám sebe tak vnímal, tak k tomu budu potřebovat nějaký větší časový odstup než jenom ty čtyři měsíce.“

V kategorii týmu zvítězil zlatý hokejový tým ze světového šampionátu v Praze a Ostravě před bronzovým týmem kordistů z olympiády a fotbalovou Spartou.

Anketa Sportovec roku ČR 2024:

Jednotlivci:

1. Josef Dostál (rychlostní kanoistika) 1316 b., 2. Barbora Krejčíková (tenis) 1266, 3. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) 1263, 4. Kateřina Siniaková (tenis) 1092, 5. David Pastrňák 842, 6. Lukáš Dostál (oba hokej), 7. Tomáš Macháč (tenis) oba 764, 8. Roman Červenka (hokej) 683, 9. Nikola Ogrodníková 598, 10. Jakub Vadlejch (oba atletika) 570.

Další pořadí:

11. Martin Nečas (hokej) 351 b., 12. Barbora Seemanová (plavání) 344, 13. Ester Ledecká (lyžování/snowboarding) 286, 14. Jakub Jurka (šerm) 220, 15. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 164, 16. David Kratochvíl (parasport-plavání) 154, 17. Eva Adamczyková (snowboardcross) 152, 18. Martin Macík (motorismus) 144, 19. Pavel Bittner (cyklistika) 114, 20. Karolína Muchová (tenis) 109, 21. Jiří Prskavec (vodní slalom) 98, 22. Lukáš Krpálek (judo) 84, 23. Mathias Vacek (cyklistika) 75, 24. Tomáš Souček (fotbal) 72, 25. Adéla Hanzlíčková (zápas) 54, 26. Jiří Lehečka (tenis) 53, 27. Alexander Choupenitch (šerm) 51, 28. Renata Zachová (judo) 43, 29. Karolína Plíšková (tenis) 40, 30. Tomáš Hertl (hokej) 39.

Kolektivy: 1. hokejisté Česka 472, 2. kordisté Česka 335, 3. fotbalisté Sparty Praha 202.

Další pořadí:

4. hokejisté Třince 63, 5. hokejisté Česka do 20 let 59, 6. fotbalisté Slavie Praha 33, 7. florbalistky Česka 22, 8. hokejistky Česka do 18 let 17, 9. basketbalistky USK Praha 16, 10. volejbalistky Česka 14.

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.

Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Milena Duchková-Neveklovská (skoky do vody).

Oddanost sportu - Cena Národní sportovní agentury: Josef Fuksa (rychlostní kanoistika).

Junioři: 1. Lurdes Gloria Manuel (atletika) 53, 2. David Kratochvíl (plavání) 35, 3. Tomas Järvinen (atletika) 17.