Hustá Dostálova snoubenka: SEDM kilometrů na kajaku těsně před porodem!

V pauze mezi závody vytáhla Anežka Paloudová singl kajak a dala si klidnou vyjížďku na račickém kanále.

„Není to ani K1, ani K2, ale je to K2 v jednom,“ usmívala se, když přistávala u mola.

Příchod prvního potomka, kterého Paloudová očekává se svým snoubencem, se blíží. Josef Dostál dokonce naznačoval, že by během šampionátu odjel do porodnice, pokud by to situace vyžadovala. Ale časově všechno klaplo. V sobotu vybojoval bronz na pětistovce a jeho žena se v letním dni taky vydala na vodu.

„Ohromná výhoda je, že voda je chladná. Tady je vedro, ale fouká větříček. Ona si jede udělat svůj pohyb, je to pro ni strašně příjemné. Nedivím se jí. Zvládá to skvěle,“ řekl Dostálův trenér Pavel Davídek.

Dostál z přítomnosti své partnerky během mistrovství Evropy čerpal sílu.

„Před závodem synáček hodně kopal, tak jsem ještě dal ruku na bříško Anežce. Pokopal pro štěstí,“ usmíval se.

Paloudová mateřstvím přerušila zajímavou kariéru, v níž se z hvězdy sjezdu na divoké vodě během několika sezon vypracovala do světové špičky v rychlostní kanoistice a vloni závodila i na olympiádě.

„Rozhodně bych se chtěla vrátit, ale není to plán, kterým bych šla přes mrtvoly. Nedokážu říct, jak bude mateřství probíhat,“ líčila Paloudová už na jaře.

Pravidelný pohyb i v poslední fázi těhotenství jí v tom určitě pomůže.

„Zvládám se hýbat, strašně si to užívám. Cítím, že nemusím, ale že chci. Ve dnech, kdy je pěkné počasí, je to strašně příjemné,“ pochvaluje si „Co se týče návratu, uvidím, jak bude probíhat. Chtěla bych s pádlováním pokračovat. V kanoistice je plno kajakářek, které se vrátily po mateřství.“

Pro Dostála byl evropský šampionát prvním vrcholem sezony. Hlavní závody přijdou na mistrovství světa v Miláně až za dva měsíce. Teď se budou moct oba soustředit na příchod svého prvního syna.

„Pepa se docela zapojuje. Každý večer mi maže bříško olejem. Večer přijde, povídá mu, jaký měl den. Postavil postýlku a přebalovací komodu,“ vysvětluje Paloudová. „Já se rádoby snažím nějak připravit, stejně se na to nepřipravím. Jsem na to docela zvědavá. Ono to nějak půjde.“