Skvělý úspěch! Plavkyně Seemanová má z olympijských her mládeže druhé zlato

Osmnáctiletá Seemanová vyhrála páteční finále padesátky zcela jednoznačně. Dohmátla v čase 25,14 sekundy a druhou Japonku Majuku Jamamotovou za sebou nechala o 25 setin. "To je na padesátku docela dost. Plavalo se mi pocitově skvěle," řekla na webu olympic.cz držitelka tří medailí z argentinské metropole. Na dvoustovce skončila Seemanová třetí.

"Těchto medailí si cením hrozně moc. Je to nejvýš postavená soutěž, kde jsem kdy byla a uspěla. Sešla se tu světová konkurence. Ty časy byly neuvěřitelné a ta dvoustovka by časem stačila třeba na finále dospělých na mistrovství Evropy," konstatovala česká kraulařka.

V zimě přitom Seemanová nemohla tři měsíce trénovat kvůli mononukleóze. "Tohle byl ten nejemotivnější sportovní týden, který jsme zažili. Je to obrovská satisfakce. Je to bojovnice, která se jen tak nevzdá. Tohle je odměna. Je to pro nás snová olympiáda," uvedla trenérka Petra Škábová.