Plavecký vejVAR. Češi září a těší se do Tokia, Mickovi pomohlo video | iSport.cz

Možná, že ve fotbale video selhává. Janu Mickovi ale servis dvou videoexpertů pomohl vychytat rezervy. Výsledek? Na mítinku Nordic Swim Tour ve Stockholmu zlepšil vlastní dva roky starý národní rekord o parádních sedm sekund.

„Je to mazec! Za ten čas jsem neskutečně rád, dva roky jsem čekal na osobák a naštěstí se to teď povedlo o sedm vteřin,“ radoval se Micka. „Hodně jsme pracovali na obrátkách. Zjistili jsme, že na nich mám rezervy kolem dvou, tří desetin na každé obrátce. Jde hlavně o dýchání a zpevnění těla.“

Micka už ve svých disciplínách patří do světové špičky, o čemž svědčí šesté místo na patnáctistovce z prosincového MS v krátkém bazénu v Číně. Zatím měl ale velké technické rezervy na obrátkách. Těch je přitom ve velkém bazénu devětadvacet.

Proto začal využívat speedometr, zařízení, k němuž je plavec v tréninku připevněn lankem, a videozáběrů z obrátek.

„Zjistili jsme, že oproti mistrovství světa v Číně mám rezervu dvě až tři desetiny,“ líčí Micka. „Teoreticky mi to mohlo přinést kolem sedmi, osmi sekund. Těžko spočítat, kolik to bylo doopravdy, ale věřím, že mohlo jít minimálně o pět sekund.“

Micka ve Stockholmu prohrál jenom s úřadujícím mistrem Evropy Florianem Wellbrockem z Německa, ve fantastickém národním rekordu skončil druhý a porazil i Nora Henrika Christiansena, s kterým v minulosti na vrcholných závodech většinou marně bojoval.

„Naštěstí jsem mu na 1200 metrech dokázal ujet a podařilo se mi udržet druhou pozici až do cíle,“ pochvaloval si Micka, který si následně zajistil olympijskou nominaci i časem 7:50,39 minuty na osmistovce.

„Z mého pohledu závod probíhal od začátku tak, jak měl, ale ke konci jsem neměl sílu držet s ostatními tempo a zrychlovat,“ hodnotil Micka.

Teď má klid na přípravu pro letošní mistrovství světa v korejském Kwangdžu, ale do dalšího období jsou pro něj klíčové olympijské limity. Na olympiádu se podívá už potřetí, poprvé startoval jako benjamínek výpravy v Londýně, v roce 2016 v Riu skončil na patnáctistovce dvanáctý.

„Jsem rád, že pojedu na svou třetí olympiádu. Do Tokia ale zbývá ještě rok a půl. Budu se snažit, abych tam byl v nejlepší formě a dostal se do olympijského finále,“ slibuje Micka.

Na své třetí olympijské hry se může chystat také znakařka Simona Kubová (dívčím jménem Baumrtová), která na mítinku v Eindhovenu na stovce nejprve v rozplavbě splnila limit na MS a ve finále zůstala časem 59,66 sekundy jen setinu za svým českým rekordem a vyhověla tak olympijskému kritériu.

„Mám z toho vážně velkou radost. Není moc sportovců, kteří to dotáhli na tři olympiády po sobě. Znamená na to, že člověk deset let maká na té nejvyšší úrovni,“ radovala se Baumrtová. „Je to velký úspěch pro celý můj tým. Od ledna jsem nebyla nemocná, navíc se mi povedla příprava. Vždycky jsem si přála splnit limity co nejdřív a konečně se mi to povedlo. Budu mít větší klid, nebudu na sebe tak tlačit. Můžu plavat uvolněně.“

Dalším českým hrdinou víkendu je Tomáš Franta, který v Eindhovenu překonal české rekordy na 50 a 100 metrů znak.

V Eindhovenu zaplaval už v rozplavbě limit na MS na stovce (54,32) a vlastní rekord vylepšil o 31 setin sekundy. Ve finále pak obsadil druhé místo. Na padesátce překonal svůj bývalý rekrord časem 25,42 sekudy o 16 setin.

Limit na MS v Eindhovenu splnila i prsařka Petra Weber (známá pod dívčím jménem Chocová). Na padesátce pokořila ostrý limit FINA časem 31,11 sekundy. Ve finále doplavala druhá a ověřila si, že spolupráce s americkým trenérem Lutherem Jonesem jde správným směrem.

„Se svým výkonem jsem maximálně spokojená. Takhle dobrý čas se mi nepodařilo zaplavat už pět let takže je vidět, že má spolupráce s trenérem Lutherem je opravdu skvělá,“ pochvaluje si Weber.

Na světový šampionát v Kwangdžu má tak jistotu už pět českých plavců – Micka, Kubová, Franta, Weber a Barbora Seemanová.