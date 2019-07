Seemanová letí: Skočí do vody, vytáhne rekord, na 200 kraul poplave o finále | iSport.cz

Mladá plavkyně je v Kwangdžu tak trochu jako mýtický král Midas, který po daru od boha Dionýsa proměňoval vodu ve zlato, kdykoli se jí dotkl. Seemanová zase na MS třikrát skočila do vody a třikrát z toho byl národní rekord.

V neděli nejdřív překonala české maximum na 400 metrů kraul, další pak smázla se štafetou na 4x100 metrů volný způsob. A dnes ráno přidala další zářez. Časem v rozplavbě dvoustovky o osm setin sekundy vylepšila svůj květnový čas z Pardubic.

„Štafeta nebyla jen moje zásluha. Ale obecně se potvrzuje, že se zúročily tréninky a zapracovali jsme dobře na vyladění formy. Je to můj vrchol a tak by to mělo vypadat. Samozřejmě by to mělo jít ještě dolů…“ řekla Seemanová.

V rozplavbě se potkala s největší favoritkou, Australankou Ariarne Titmusovou, která už na MS vyhrála čtyřstovku, a s legendární Italkou Federikou Pellegriniovou. Doplavala za nimi a Kanaďankou Oleksiakovou čtvrtá. Před cílem si pohlídala Rusku Andrusenkovou.

„Myslela jsem, že rozjíždím rychleji, ale přišla mi hodně dobrá druhá půlka,“ hodnotila Seemanová. „Pocitově jsem nedohmátla tak jako obvykle, že mě to sejme. Tentokrát to vyšlo super, ve třetí padesátce jsem do toho šlápla a na konci ještě vydohmatla tu vedle sebe.“

Seemanová využila absence tří dalších favoritek. Američanka Katie Ledecká se těsně před startem odhlásila kvůli nemoci a její tým už potvrdil, že vzdává i večerní závod na 1500 metrů, kde vyhrála poslední tři mistrovství světa. Kvůli nemoci dvoustovku vzdala také Australanka Emma McKeonová. Kanaďanka Taylor Rucková se soustředí na další závody.

„Katie bych radši potkala spíš ve vesnici,“ přiznala Seemanová s úsměvem. „Samozřejmě, že mi ubyla velká soupeřka, chtěla bych se porvat o postup do finále. I když startovat s takovými jmény v jednom závodu je taky svým způsobem zážitek.“

Seemanová má před sebou večerní semifinále, v němž může završit rychlý výtah ke hvězdám. Je to necelý rok, co z olympiády mládeže v Buenos Aires přivezla dvě zlata a jeden bronz. Teď je na svém premiérovém mistrovství světa mezi dospělými a má před sebou možnost zaútočit na přelomový úspěch své mladé kariéry. O jejích šancích vypovídá umístění v první osmičce po rozplavbách.

„Brala bych to stejně, kdybych byla v té druhé. Určitě hodně holek nejelo naplno a šetřilo se, což já o sobě říct nemůžu,“ řekla Seemanová. „Semifinále bude zase jiné, jiná atmosféra, holky to pojmou jinak než ráno. Takže se může stát, že nakonec budu na konci té druhé osmičky. Musím jet ještě s větším úsilím jak teď a být ještě rychlejší.“