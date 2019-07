Micka do finále nepostoupil a bude truchlit. Franta brousil lajnu | iSport.cz

Patřil k největším českým finálovým nadějím na šampionátu. Na osmistovce mu elitní osmička unikla o necelou sekundu, na jeho silné patnáctistovce se ale ve své rozplavbě nejlepších neudržel.

„Chtěl jsem dát osobák a byl jsem jedenáct vteřin za ním. Kdybych jel na úrovni osobáku, tak jdu do finále s přehledem z pátého místa. Bohužel to nevyšlo. Desáté místo na světě je hezké, ale pro tohle umístění a čas jsem sem nejel,“ hodnotil Micka. „Mám prostě smůlu. Od roku 2013 jsem prakticky neudělal žádný výsledek. Byl jsem třeba čtvrtý, pátý na Evropě. Před dvěma roky jsem byl osmý na světě. Ale prostě... Tohle je špatný. Snažil jsem se, dělal jsem, co jsem mohl…“

Micka překvapil rychlou úvodní stovkou. Pak ale zpomalil. Na pětistovce sice byl první, v polovině závodu se ale kolem něho soupeři přehnali.

„Nevím, jestli jsem to pokazil tím, že jsem šel první stovku rychle a šel do toho po hlavě. Když jsem ale šel na český rekord, tak jsme to rozjížděl úplně stejně,“ přemítal Micka. „Holt si musím pro příště líp rozvrhnout síly a naučit se plavat první stovku víc na pohodu. Ne to tam vypálit…"

Micka tak přerušil svou sérii finálových účastí, která se táhla od světového šampionátu 2017 v Budapešti přes ME v krátkém bazénu 2017 v Kodani, loňské ME v Glasgow a MS v krátkém bazénu v Chang-čou.

„Nevím, co se děje. Nevím proč. Dneska budu smutnit, truchlit. Už se těším domů, chci si odpočinout, dát si dva, tři týdny volna a pak začít zase makat,“ slibuje Micka.

Ani další dva reprezentanti na startu sobotních rozplaveb nepostoupili dál. Tomáš Franta skončil časem 25,69 sekundy jednatřicátý. Na znakařské padesátce si zkomplikoval situaci, když neudržel přímý směr a velkou část své rozplavby drhnul o pravou lajnu.

„Snažil jsem se plavat podle stropu, ale byl blbě seřízlý. Dvakrát jsem do lajny bouchnul a narazil do ní palcem a bokem. Mně se to stává docela často, štve mě to. Možná se na ten strop moc soustředím,“ uvažoval Franta.

Ten trénuje v Chomutově spolu se znakařkou Simonou Baumrtovou, která se v závodech také občas dostává blízko kraje dráhy.

„My jsme v Chomutově jeblý,“ smál se Franta. „Máme na stropě lištu, tam plaveme rovně, ale když přijedeme jinam, je to na tužku.“

I kraulerka Anika Apostalon zůstala časem 25,30 sekundy v rozplavbě, skončila čtyřiadvacátá.

„Chtěla bych jet pod 25, ale OK,“ říkala smířeně. „Měla jsem trochu víc zrychlit posledních pár metrů. Start i výjezd byl dobrý.“

Apostalon se na týden vrátí do Česka, aby oslavila osmdesátiny svého dědečka, pak míří do Spojených států amerických, kde ji na podzim čekají starty v prestižní profesionální lize ISL.