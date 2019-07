NeHUNvěřitelný Milák, gratuloval i Phelps: Klobouk dolů! | iSport.cz

Milák vzal Phelpsovi rekord na jeho oblíbené trati 200 metrů motýlek, kde mu historický výkon patřil nepřetržitě od roku 2001.

„Stalo se to, protože tady byl kluk, který to chtěl, snil o tom, že to dokáže, kdo udělal všechno proto, aby se mu to podařilo, pracoval na své technice, dokud nebyla krásná a kdo do toho investoval opravdu hodně, hodně tvrdé práce,“ řekl Phelps o Milákovi pro New York Times.

Devatenáctiletý Maďar šel za svým cílem už od loňska, kdy překonal juniorský světový rekord. A na mistrovství světa zaplaval rychlé časy už v rozplavbách a semifinále.

„Rekord jsem neočekával, ale byl jsem na to připravený,“ řekl Milák pro New York Times. „Ani na sekundu jsem nepřemýšlel o tom, že by to nevyšlo. Musel jsem ho překonat. V poslední padesátce jsem byl trochu ztuhlý, ale stálo to za to.“

Milák první stovku zaplaval stejně rychle jako Phelps při svém rekordním závodě v roce 2009. Pikantní je, že v té chvíli byl ve vedení Jihoafričan Chad Le Clos. Ten později přiznal, že na Phelpsův rekord myslel sám.

„Nemám slov. Od Kristófa to byl skvělý výkon, jak jsem předpokládal. Byl to neuvěřitelný závod, možná jeden z nejlepších v dějinách, se světovým rekordem,“ hodnotil Le Clos, který nakonec skončil bronzový za Milákem a Japoncem Setem. „Upřímně říkám, že jsem si myslel, že tohle dokážu já. Ale gratuluju. Kristóf je ďábel, je teď na jiné úrovni než všichni ostatní. Ale zkusím ho zase chytit.“

Milák připustil, že o Le Closovi, který plaval o dvě dráhy vedle, na stovce věděl. Na třetí padesátce ale soupeře zdrtil a jel si za rekordem.

„Soustředil jsem se na své delfínové nohy a nemyslel jsem na nic jiného, jen na rytmus, který trénuju,“ řekl Milák.

Le Clos při rozhovoru s maďarskými novináři vymyslel novému rekordmanovi přezdívku, k níž použil anglickou zkratku Maďarska: HUNbelievable. V češtině by to mohlo znít NeHUNvěřitelný.

V Maďarsku, kde patří plavání k nejpopulárnějším sportům, pochopitelně vyvolal Milákův úspěch velký ohlas. Chvíli po konci závodu mu esemeskou gratuloval i maďarský prezident Viktor Orbán.