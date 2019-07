Highjump se blíží, Navrátil trénoval na Mostu inteligence | iSport.cz

Před pár dny Michal Navrátil přijel ze světového šampionátu v korejském Kwangdžu, kde vybojoval čtvrté místo. A už se chystá na Highjump do Hřiměždic. Před ním trénoval i na pražském Branickém mostě, který všichni znají jako Most inteligence.

„Parádní pocit. Viděl jsem potápěče, viděl jsem hladinu, tam jsem směřoval svoje nohy. Za mě paráda,“ usmíval se Navrátil po skoku.

V Hřiměždicích se kdysi seznámil s cliffdivingovými skoky. A byl to zážitek, jenž ho nasměroval k nové kariéře, v níž se dostal na úplný vrchol – do prestižní série Red Bull a také ke startům na mistrovství světa, kde před dvěma lety získal stříbrnou medaili.

„Otevřel se mi nový pohled na skoky do vody, na sport, na moji kariéru,“ vzpomíná Navrátil na svůj první start v Hřiměždicích. „Přijeli jsme do lomu v Hřiměždicích, atmosféra mě úplně pohltila. Jenom vidět ohromné davy očí, které se na mě koukaly… Říkal jsem si: Sakra, to je skvělej pocit! Kolik let se snažím něco dosáhnout, ale jsem v bazénu, kde je to rutina. Tady, jeden den v roce, můžu skákat všechno, co jsem se v bazénu naučil za několik let.“

I letos do lomu přijedou zástupci světové elity extrémních skoků do vody. Skokani se utkají ve skocích z 12, 16, 20 a nově i 25 metrů. Dalším velkým jménem bude dvojnásobný vítěz Highjump, teprve sedmnáctiletý Aidan Heslop z Velké Británie. Ten se stal v minulém roce nejmladším účastníkem historie světové série, a jedná se o jeden z největších sportovních talentů obecně.

Svou účast potvrdil také diváky velmi oblíbený Peter Roseney ze Švýcarska, který ve svých 72 letech předvádí obdivuhodné výkony. Mezi ženami bude favoritkou americká skokanka Ellie Smartová, která má zkušenosti z velkých světových závodů. Samozřejmostí budou také exhibiční skoky německých splash divingových bláznů, kteří předvádí stylové a freestylové placáky, při kterých se tají dech.

Nová možnost skočit si z výšky pětadvacet metrů se může pro mnohé skokany stát přelomovou v jejich kariéře.

„Pětadvacet metrů vyhovuje lidem, kteří skáčou z dvaceti metrů a chtějí se dostat na dvacet sedm. Je to taková hranice, že je to za prvé nebude bolet a za druhé tam stihnou těžší skoky,“ vysvětluje Navrátil.

Hihgjump má pro letošní ročník novou hymnu, kterou složil raper a dj Orion z legendární formace PSH. Zařadil se mezi ostatní muzikanty a hudebníky, kteří tak udělali v minulosti. Jednalo se o punkovou partičku Apple Juice, dje a producenta Nobodylistena nebo ikonického Kapitána Dema. Orionova skladba je tak trochu jiná, než by mohli všichni očekávat. Jde o breakbeatový track doplněný o raperovo hlas. Ve videu níže najdete její ukázku. Highjump se koná o víkendu 2. a 3. srpna 2019.

Po skončení skokanského programu začíná obvykle kolem lomu after party. I letos se v rámci páteční i sobotní noci představí zajímavé hudební formace a djs. Headlinery Highjumpu 2019 budou nizozemští djové a producenti Kraak & Smaak, kteří přijedou se svým Soundsystem vystoupením. Druhou hlavní hvězdou je britský dj Benji Boko, který platí za jednoho z nejrespektovanějších elektronických producentů současnosti.

Benji Boko v Hřiměždicích představí svůj dj set. Českou hudební scénu budou zastupovat například rappeři PSH, raggea ska kapela Fast Food Orchestra, vládce všeho a všech Kapitán Demo, rapper Smack, legendární dj a producent DJ Wich, kytarová kapela Vypsaná fixa nebo djové Friky, Lumiere, Nzym, Dan Cooley, Magors, Black Angelika a mnoho dalších.

Mezi pauzami skokanských závodů se přímo na vodní hladině představí jeden z nejlepších flyboarderů světa, Petr Civín. Ten je přímým účastníkem světových šampionátů a celosvětové série, kde obsazuje přední příčky.

Ani letos nebude chybět různorodé občerstvení. Organizátoři se snaží vybrat a zajistit účast zajímavých stánků s jídlem různých druhů a míst původu. Proto bude možné ochutnat vietnamskou, thajskou, italskou, španělskou i českou kuchyni. Samozřejmostí je dobře vychlazené pivko a další alko i nealko nápoje.

Vstupenky na akci lze kupovat v síti Ticketstream.