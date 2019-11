Vosa v krku! Romantická procházka skončila pro plavce Micku nocí na JIPce | iSport.cz

Na postup do finále Mickovi z desátého místa 81 setin chybělo • ČSPS/IVO STEJSKAL

Nepříjemný zážitek potkal plavce Jana Micku v přípravě na mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které příští týden začíná v Glasgow. Při procházce kolem Vltavy ho do krku bodla vosa, kvůli čemuž strávil noc na jednotce intenzivní péče.

Pohoda, romantická procházka s přítelkyní na Náplavce. Pro Jana Micku se ale všechno změnilo v jednom okamžiku.

„Šli jsme si poklidnou chůzí, otočil jsem se za sebe a do pusy mi vlétla vosa, bodla mě do krku. Vyplivl jsem ji, zašlápl, ale další dvě minuty jsem lovil pigáro,“ popisuje Micka. „Jel jsem na internu fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Začalo se to horšit a musel jsem strávit noc na jipce.“

Příhoda ze začátku podzimní přípravy nebyla jedinou komplikací, která Micku potkala. Při běhu si poranil kotník, což mu zabránilo v běžeckém tréninku, který ho v minulé sezoně posunul dopředu. I tak má ale za sebou úspěšný podzim, na Světovém poháru v Budapešti i v Dauhá se dvakrát dostal na stupně vítězů. A v Dauhá na patnáctistovce vměstnal svůj čas pod hranici 15 minut.

„Sice jsem tenhle čas zaplaval poprvé před třemi lety, ale tohle byly závody z plného tréninku, byl jsem za ty časy velmi rád,“ pochvaluje si Micka.

Příští týden ho čeká evropský šampionát v krátkém bazénu v Glasgow, kde se mu vloni v létě dařilo na ME v dlouhém bazénu. Tehdy postoupil ve všech třech svých kraulařských disciplínách do finále.

„Bazén se mi líbil hodně. Byl jsem rád, že na dně byly kachličky a ne obyčejné lino. A byla možnost, kam se po městě projít. Jsem zvědavý, jestli v Glasgow objevíme něco nového,“ těší se Micka. „Chci si zaplavat osobáky. Pokud si je nezaplavu, tak se do finále třeba ani nedostanu. Když to vyjde na super umístění, budu moc rád.“

Čtyřiadvacetiletý Micka patří v šestnáctičlenném týmu už k nejzkušenějším závodníkům. Ve výpravě bude několik posil z mládežnické kategorie, včetně Jana Čejky, který se stal v létě na znakařské dvoustovce juniorským mistrem světa.

„Nemám pocit, že bych měl být největší tahoun. Budu rád, když budu moct mladším pomoct, inspirovat je,“ říká Micka. „Honza Čejka je juniorský mistr světa, spíš bych se já měl učit od něj. Já jsem byl na juniorském světě druhý, on vyhrál. Všichni se známe, budeme si oporou, nejenom my pro mladé, ale i mladí pro nás.“