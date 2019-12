Kubová o nové rekordmance: Nebyla ke mně férová, ale přeju jí to | iSport.cz

PŘÍMO Z GLASGOW | Znakařka Simona Kubová má v Glasgow za sebou povedený úvod ME v krátkém bazénu. V rozplavbách na 100 metrů postoupila třetím nejlepším časem 57,29 sekundy do večerního semifinále. Nizozemka Kira Toussaintová ve vedlejší dráze zaplavala rekord šampionátu 55,26. „Já jí to přeju, i když ne vždycky byla ke mně férová,“ řekla Kubová.

Šampionát v Glasgow začal pro Simonu Kubovou nadějným výkonem v rozplavbě znakařské stovky.

„Nebylo to ještě optimální. Já doufám, že se to odpoledne podaří, a že postoupím do finále. Byla bych hrozně ráda, kdybych plavala pod 57,“ plánovala Kubová.

Ve své rozplavbě doplavala na vlně za vítěznou Nizozemkou Toussaintovou, která napálila tempo od prvních metrů a v cíli s víc než dvousekundovým náskokem. Toussaintová překonala rekord šampionátu Maďarky Katinky Hosszúové a na její evropský rekord ztratila jen 23 setin sekundy.

„Ve finále nám dá docela čouda, plave jí to skvěle,“ uznala Kubová, přestože u ní má Toussaintová malý vroubek z předloňského mítinku v Římě. „Na padesát metrů znak jsem byla v rozplavbách rychlejší. Po závodech nám neukázali výsledky, já plavala ještě s jinou Holanďankou a ona říkala, že byla určitě přede mnou a takovéhle řeči. Snažila se mě rozhodit, byla jsem z toho smutná.“

V Glasgow se ale Kubová nad starou křivdu povznesla. Večer jí čeká boj o finále, v němž může ve čtvrtek zkusit útok na stupně vítězů.

V úvodní dopoledne šampionátu už žádný další český plavec dál nepostoupil. Tomáši Frantovi na znakařské dvoustovce scházelo pouhých jedenáct setin sekundy k účasti ve finále, skončil devátý. Časem 1:52,13 minuty ale o čtyři setiny překonal vlastní národní rekord.

„To je supr. Jedenáct setin? No, to je kousek. To je poslední obrátka, respektive poslední výjezd, tam jsem to už nepodržel, měl jsem tuhé nohy. Neudělal jsem tam standardních čtyři, pět kopů, ale udělal jsem jenom tři a ten poslední byl takovej ušmudlanej…“ hodnotil Franta.

Kristýna Horská skončila v polohovém závodě na 400 metrů dvanáctá (4:38,59), krauler Jan Micka doplaval na čtyřstovce čtrnáctý (3:43,34).

„Šel jsem do toho od začátku, věděl jsem, že Italové poplavou hodně rychle. Snažil jsem se to rozjet s nimi a co nejdéle se udržet,“ hodnotil Micka. „Bohužel po dvoustovce mi začalo hodně docházet, začaly mě bolet nohy. Letos nejlepší čas, ale nejsem spokojený. Nepodařilo se to, v co jsem doufal, že zaplavu. Ale je to doplňková disciplína, hlavní patnáctku mám zítra.“