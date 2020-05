Plavkyni Kubovou čeká závod na dálku, stojí o ni znovu hvězdná liga | iSport.cz

Znakařka Simona Kubová obsadila v rozplavbách dvoustovky 19. místo a na rozdíl od předchozích dvou individuálních startů na tomto mistrovství světa nepostoupila do semifinále. Časem 2:11,29 zaostala o 57 setin za postupem. • ČSPS/IVO STEJSKAL

Simona Kubová postoupila na mistrovství světa do semifinále závodu na 100 metrů znak a má šanci na zopakování finálové účasti z předloňského šampionátu v Budapešti. • ČSPS/IVO STEJSKAL

Virtuálních závodů už se na svět v době koronavirové krize dostalo dost, plavkyni Simonu Kubovou ale čeká opravdový závod na dálku. Navíc dostala znovu pozvání do prestižní ligy ISL, kterou si samy organizují největší plavecká esa.

Omezení prakticky veškerých sportovních soutěží přinutilo sportovce hledat i nové možnosti, jak nezůstat bez tolik potřebného soupeření. S využitím moderních technologií, videohovorů a sociálních sítí můžeme sledovat nejrůznější aktivity sportovních hvězd. Jeden takový nápad by se mohl ujmout i v plavání.

„Kontaktovala mě Kira Touissant z Holandska, aktuální mistryně Evropy na 50 a 100 metrů znak, že bychom mohly s více znakařkami Evropy uspořádat závod ‚na dálku‘. Ve stejný den a čas bychom si daly nějaký závod, tak je to fajn zpestření,“ naznačuje Simona Kubová, jak by mohl vypadat její nejbližší závod.

Hlavní část sezony ji čeká na podzim. V kalendáři stále zůstává ve dnech 15. – 20. prosince mistrovství světa v krátkém bazénu v Abú Dhabí. Kubová ale dostala pozvánku i na další ročník International Swimming League, plavecké mega show, které se účastní všechny největší hvězdy světového plavání.

Kubová: Na příští rok už jsem měla jiné plány, ale o Tokio se pravděpodobně pokusím

„Motivaci na zimu mám,“ těší se Kubová, která v loňském premiérovém seriálu ISL startovala spolu s další Češkou Anikou Apostalon.

Stejně jako všichni ostatní plavci se i Kubová měsíc a půl připravovala na suchu. Musela si zvyknout na trénink, kdy nemohla do bazénu a udržovala se v kondici na airbiku, různými cvičeními a dalšími pohybovými aktivitami. Před dvěma týdny se Českému svazu plaveckých sportů podařilo pro potřeby reprezentantů zajistit otevření podolského bazénu. Do tréninků na venkovní padesátce se zapojila i Simona Kubová, ale návrat po delší pauze nebývá snadný.

„Není to nic příjemného po delší době zase trénovat, ale máme spíš udržovačku, takže to jde zvládnout,“ svěřila se. „Bez závodů je to hodně těžké, nemít nějaký test formy, je trochu jako trénování naprázdno. Ale zaplaťpánbůh, alespoň že máme nějaké trénování.“