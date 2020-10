Kubová v komiksu mezi hvězdami! Uvnitř budapešťské bubliny frčí liga es

V budapešťské bublině jede liga světových es, Kubová mezi hvězdami • FOTO: Koláž iSport.cz Zatímco české fotbalové značky mohou letos na Ligu mistrů zapomenout, plavkyně Simona Kubová si závody mezi elitou užívá naplno. Blonďatá znakařka se dostala na soupisku prestižní International Swimming League (ISL), kterou si největší plavecké hvězdy vyvzdorovaly proti odporu mezinárodní federace FINA, a se svým týmem Tokio Frog Kings bojuje ve vydezinfikované bublině v budapešťské Duna Aréně o postup do play off.

Co je ISL? Jde o pokus, jak k olympijskému sportu číslo 2 přilákat televizní a internetové diváky prostřednictvím atraktivního formátu soutěže, která je nabouchaná největšími plaveckými hvězdami jako Katinka Hoszúová, Caeleb Dressel, Adam Peaty, Ryan Murphy, Kristof Milák, Sarah Sjöströmová, Lilly Kingová, Chad Le Clos, Etiene Medeirosová, Vladimir Morozov, Kylie Masseová… „Hned po příjezdu mě na večeři pozdravila Etien Medeiros, mistryně světa a světová rekordmanka na 50 metrů znak. To mě docela potěšilo,“ usmívá se Kubová. „Plavání tahle soutěž přinesla prestiž a atraktivitu i pro jiné diváky než plavecké. Je to poutavější, podané zábavnější formou, zprofesionalizovalo to sport.“

Žárlivá FINA S plány na vznik moderní profesionální ligy přišel ukrajinský miliardář Konstantin Grigorišin. Mezinárodní plavecká federace FINA se ale postavila tvrdě proti, účastníkům pohrozila sankcemi a nakonec znemožnila konání úvodního ročníku ISL v roce 2018. Závodníci ale bojovali dál, v čele především s Maďarkou Katinkou Hoszúovou a britským prsařem Adamem Peatym. První ročník se nakonec uskutečnil vloni s finále v Las Vegas. Letos se navzdory omezením v souvislosti s epidemií koronaviru koná druhý díl. FINA zatím své závody Světového poháru zrušila. „Myslím, že ve FINA moc rádi nejsou, že tahle soutěž probíhá. Plavci jsou všichni rádi, snaží se pro to dělat maximum. Téměř nikdo neodřekne možnost závodit, je to prestižní záležitost,“ vysvětluje Kubová.

Peníze ve vodě Nejde jen o prestiž, plavci si mají možnost taky slušně vydělat. Vloni byl rozpočet akce údajně 20 milionů dolarů (přes 450 milionů korun), přičemž sedm milionů (asi 160 milionů korun) bylo vyčleněno na plavce. Před rokem si jen na prize money nejvíc vydělala švédská sprinterka Sarah Sjöstromová – 139 700 dolarů (3 180 000 korun). Úřadující sedminásobný světový šampion Caeleb Dressel si přišel na 98 700 dolarů (2 250 000 korun). Plavci ale od ligy berou také základní platy. Letos organizátoři oznámili, že každý závodník dostane během deseti měsíců základní plat ve výši 15 000 dolarů (350 000 korun).

Bazén jako z komiksu V jednom bazénu závodí ty největší superstars a tomu odpovídá také grafické PR seriálu, které plavce prezentuje ve stylu komiksových hrdinů. Týmy jsou prezentovány v zářivých barvách a hned u bazénu mají atmosférické lavičky. „Loni to byl kosmický overal, letos máme velké svítivě zelené oblečení. K tomu to ale patří, ISL chce být něčím extra,“ usmívá se Kubová, která si letos musí kvůli názvu svého týmu Tokio Frog Kings (Žabí králové) zvykat na svítivě zelenou. „Jsme vidět z Měsíce, to jen tak někdo říct nemůže. Naštěstí jsme dostali i černá trička se zeleným potiskem a nejsme jen celí zelení,“ dodává s úsměvem.

Televizní jízda Hlavním cílem ISL je přitáhnout televizní publikum s odvážnou touhou dostat se během pěti let na hranici 100 milionů diváků. Všechno je proto přizpůsobeno světu televize a internetu. Závody jdou rychle za sebou, klíčovou součástí přenosů je výrazná a přehledná grafika, která v reálném čase počítá bodové rozdíly mezi týmy. Jsou to přitom doslova hvězdné války, soupisky jsou nabité největšími jmény světového plavání. Bonbonkem na závěr jsou vždy tzv. skins – vyřazovací tříkolové závody na 50 metrů s jen tříminutovými přestávkami na vydýchání. Každý tým absolvuje v základní části čtyři dvoudenní „zápasy“ proti třem soupeřům. Osm nejlepších postoupí do semifinále a čtyři do velkého finále. Bojuje se zároveň o cenu MVP pro nejúspěšnějšího závodníka.