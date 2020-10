Kubová mezi hvězdami v plavecké Lize mistrů: Jsme vidět z Měsíce!

České fotbalové značky mohou letos na Ligu mistrů zapomenout, plavkyně Simona Kubová ale mezi elitou závodit bude. O víkendu se jako členka týmu Tokio Frog Kings v Budapešti pustí do prestižní International Swimming League (ISL). Aby mohla plavat se světovými megahvězdami, musí ale dodržovat přísná pravidla – paní s funkcí “COVID Marshall“ jí měří vycházky z hotelu a ve svolavatelně závodnice oddělují plexiskla.

Co je ISL?

Jde o pokus, jak k olympijskému sportu číslo 2 přilákat televizní a internetové diváky prostřednictvím atraktivního formátu soutěže, která je nabouchaná největšími plaveckými hvězdami jako Katinka Hoszúová, Caeleb Dressel, Adam Peaty, Kristof Milák, Sarah Sjöströmová, Lilly Kingová, Chad Le Clos, Etiene Medeirosová, Vladimir Morozov, Kylie Masseová… „Hned po příjezdu mě na večeři pozdravila Etien Medeiros, mistryně světa a světová rekordmanka na 50 metrů znak. To mě docela potěšilo,“ usmívá se Kubová.

Žárlivá FINA

Projekt začal vloni za přímé podpory největších světových es, narazil ale na odpor mezinárodní federace FINA. Plavci si však prosadili svou. Letos se situace uklidnila. Zatímco FINA ale na podzim zrušila závody Světového poháru, ISL se navzdory problematické sezoně rozjela. „Myslím, že ve FINA moc rádi nejsou, že tahle soutěž probíhá. Plavci jsou všichni rádi, snaží se pro to dělat maximum. Téměř nikdo neodřekne možnost závodit, je to prestižní záležitost,“ vysvětluje Kubová.

Bazén jako z komiksu

V jednom bazénu závodí ty největší super stars a tomu odpovídá také grafické PR seriálu, které plavce prezentuje ve stylu komiksových hrdinů. „Loni to byl kosmický overal, letos máme velké svítivě zelené oblečení. K tomu to ale patří, ISL chce být něčím extra,“ usmívá se Kubová, která si letos musí kvůli názvu svého týmu Tokio Frog Kings (Žabí králové) zvykat na svítivě zelenou. „Jsme vidět z Měsíce, to jen tak někdo říct nemůže. Naštěstí jsme dostali i černá trička se zeleným potiskem a nejsme jen celí zelení,“ dodává s úsměvem.

Paní Anticovid

Zatímco vloni se série rozletěla do celého světa, letos se celý víc než měsíční program uskuteční v Duna Aréně v Budapešti. Samozřejmě bez diváků. Navíc za extrémně přísných opatření. Z hotelu na slavném Margaritině ostrově například můžou závodníci na procházku jen na 90 minut. „V hotelu chodí “COVID Marshall“ - paní, která kontroluje, zda dodržujeme covid pravidla. Když porušíme některé z těchto nařízení, ztrácíme týmové body. Testují nás teď už každý pátý den. Doufám, že až se vrátím, budu mít nosní dírky v pohodě. V call roomu máme mezi sebou plastové rozhraní a až v posledním call roomu můžeme sundat roušky,“ vysvětluje Kubová.

České derby na úvod

Kubová vstoupí do soutěže v sobotu a v neděli, kdy se její tým utká mimo jiné s Toronto Titans, za které plave další reprezentantka Anika Apostalon. „Dlouho jsme se neviděly, tak jsme povídaly obecně, ale nehecovaly jsme se. Obě ale chceme vyhrát,“ hlásí Kubová. „Všichni členové týmu, jak plavci, tak vedení, jsou srdeční lidé a chtějí vyhrát. Náš head coach Američan David Salo, který je i osobní trenér Aniky, měl skvělou úvodní řeč. No, a všichni své představení zakončili větou Let´s win, takže je jasné, o co nám všem jde.“