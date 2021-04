Po nemoci jízda! Železná Katinka nestačila, Seemanová zase rozbila bazén

Když skáče do vody, chce rozbít bazén. A kraulerce Barboře Seemanové se to na mítinku Swim Open ve Stockholmu daří. Hned na úvod mezinárodních závodů nabitých hvězdami vyhrála dvoustovku volným způsobem ve skvělém čase 1:57,56 minuty. Slavná Maďarka Katinka Hosszúová skončila se ztrátou 3,48 sekundy poslední.

„Jsem vážně moc spokojená, jsem ráda, že se to jelo takhle rychle, protože jsme s trenérkou vůbec nic neplánovaly. Vždyť jsem byla po nemoci a skoro pět měsíců nezávodila,“ líčila Seemanová po čtvrtečním závodě.

Nejmladší českou olympioničku z minulých Her v Riu koncem zimy zbrzdila angína, kvůli níž nemohla dva týdny trénovat a přišla o předchozí závody v Mareseille. Ve Stockholmu závodí poprvé od listopadového startu v Taškentu, kde překonala národní rekordy na kraulařské dvoustovce (1:56,96) i čtyřstovce.

„Jelikož jsem plavala po nemoci, tak jsme s trenérkou neměli pro závod nic v plánu. Chtěly jsme proto vědět, jaké to bude, když moje poslední závody byly v listopadu Taškentu. Dlouho jsem tudíž nezávodila a na ranních rozplavbách to bylo dost vidět,“ hodnotila Seemanová. „Odpoledne jsem se cítila skvěle. Věděla jsem, že jsem potřebovala závod rychleji rozjet, protože když začnu pomalu, tak už z toho nic neuvařím, což se mi povedlo. Jsem za to ráda a výhra je bonus. Je to skvělý výsledek a mám se od čeho odpíchnout.“

S trenérkou Petrou Škábovou si Seemanová původně plánovala čas o víc než sekundu pomalejší.

„Nádherný závod, dopadl nad mé očekávání. Jsem ráda, že se ta tvrdá práce vyplácí,“ pochvalovala si Škábová. „Bára se rvala strašným způsobem o bednu, to se mi moc líbilo a odměnou je to první místo. Čas mě hodně mile překvapil. Jsem s jejím výkonem moc spokojená. Víme, na čem jsme a kde jsme. A směr Evropa a olympiáda.“

Prvním vrcholem sezony bude pro české plavce květnové mistrovství Evropy v Budapešti. Seemanovou ale ještě ve Stockholmu čekají závody na 50,100 a 400 metrů kraul a na 100 metrů motýlek.

Ve Švédsku se daří i dalším českým plavcům. Na 200 metrů prsa Filip Chrápavý s Matějem Zábojníkem překonali 20 let starý český rekord Daniela Málka 2:13,19, který zaplaval na MS ve Fukuoce. Novým rekordmanem je Chrápavý výkonem 2:12,51, který skončil pátý. Zábojník se rovněž dostal pod výkon Daniela Málka a časem 2:12,85 obsadil 7. příčku, kterým dosáhl na B limit pro evropský šampionát.

Na stupně vítězů se dostali znakaři Tomáš Ludvík a Jan Čejka. Ludvík skončil časem na dvoustovce časem 2:00,43 druhý, juniorský mistr světa Jan Čejka si výkonem 2:00,59 doplaval pro třetí místo.