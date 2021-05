Kubová na ME: Na Budapešť mám dobré vzpomínky. Co ji čeká v bublině?

Těší vás, že se šampionát koná zrovna v Budapešti?

„V roce 2017 to byl comeback, byla jsem ráda, že jsem zaplavala český rekord a postoupila do finále. Mám na to město dobré vzpomínky. Vloni jsem si tady zažila i bublinu, vím, jak to bude probíhat. Bydlíme i ve stejném hotelu. Akorát jsou přísnější podmínky než na podzim. Bude to náročné. Je zvláštní být dvanáct dní zavřený na hotelu a v autobusu. Ale bude to kvalitní závod, i se všemi opatřeními, která jsou potřeba.“

Co budete v bublině dělat?

„Minule jsem si vzala kreslení, svůj kávovar, koukala jsem na Okresní přebor. Každý by měl být připravený, že to bude dlouhý čas, a měl by ho využít, aby jen neležel v posteli a nekoukal na filmy. Každý by měl mít aktivitu, které se bude věnovat a která ho dokáže zbavit stresu.“

Vy jste soustředění před startem ME absolvovala v Podolí, proč jste nejela někam do tepla?

„Bydleli jsme kousek od bazénu, podmínky pro trénink byly skvělé. Plnilo to účel. Byli jsme tam čtyři, což je ideální počet. Nevýhodou bylo, že byl podolský bazén poměrně studený.“

Dřív jste často vyprávěla, jak se musíte na tréninku hádat o dráhy s amatérskými plavci, tohle byla příjemná změna, ne?

„Byla to pecka. V Podolí jsme měli dráhu, v níž jsme se točili čtyři a nemuseli se prát s veřejností, což bylo fajn. Nějací lidi tam byli, ale neměli jsme si na co stěžovat. U nás v Chomutově jsme se taky museli v dráhách tlačit jak sardinky. V Podolí jsme byli na dráze sami nebo dva, to jsem za celou kariéru nezažila.“

Před sezonou jste udělala změny v tréninku, jak se osvědčují?

„Zapojili jsme věci od amerického trenéra Davea Sala i japonského kouče. Plaveme víc se zaměřením na druhou polovinu závodu, která je rozhodující. Trénink se vyvíjí dobře. I Tomáš Franta říká, že ho to baví víc, když je tam víc sprinterských podnětů. Sedá si to, věřím, že se Tomášovi podaří zaplavat olympijský limit.“

Na jakou disciplínu na ME cílíte?

„Směruju ke stovce. Padesátka je strašně rychlá, buď vyjde, nebo nevyjde. Viz mé finále na mistrovství Evropy v Glasgow v roce 2018, kde mi to na startu podklouzlo. Na dvoustovku už nemám myšlenky a hlavu.“

Vloni jste v Budapešti na padesátce znak v krátkém bazénu konečně do českých rekordních tabulek dodala vaše nové jméno, můžete české časy přepisovat i tentokrát?

„Dělám všechno pro to, aby moje původní jméno bylo nahrazeno jménem Kubová. Ale březen a duben jsem měla tréninkově i závodně komplikovanější. Táta původně nechtěl, abych na mistrovství Evropy jela. Ale závodit potřebuju, abych věděla, že jdu správným směrem.“