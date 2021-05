Tři šoky pro Seemanovou na ME: osobák, finále... O limitu jí řekli novináři

Největší radost je ta nečekaná. A Barbora Seemanová si ji v útrobách Duna Arény pěkně užívala. O tom, že na nejkratší trati splnila olympijský limit, se dozvěděla v mixzoně.

„Fakt?! To jsem nevěděla! Tak to je sranda, to je hustý!“ smála se šťastná Seemanová na informaci reportéra Radiožurnálu. „Po dohmatu jsem byla velice překvapená, nejdřív z toho, že jsem si udělala osobák. Potom z toho, že jsem splnila limit na olympiádu, pak jsem se koukala zpátky a viděla jsem, že jsem se dostala do finále. Měla jsem tři šokující zjištění.“

Seemanová začala povedený den už v ranní rozplavbě, kdy si časem 25,93 sekundy o 16 setin zlepšila vlastní národní rekord z roku 2018.

„Jsem hrozně ráda, protože ten čas 25,06 byl tři roky zpátky. Takže jsem si říkala, že je to docela ostudné. Jsem ráda, že se mi konečně podařilo prolomit tu smolnou dvacet pětku,“ okomentovala svůj výkon.

V semifinále se pak znovu zlepšila a za jeden den se na nejkratší plavecké trati posunula rovnou o 37 setin sekundy.

„Jsem hrozně ráda, že poplavu finále, i když jsme s tím rozhodně nepočítaly,“ řekla Seemanová. „Já jsem strašně nadšená. S trenérkou jsem se ke konci přípravy víc soustředily do rychlosti, abych právě měla rychlostně na stovku a padesátku, abych nedopadla úplně ostudně. Jsem strašně ráda, že se to podařilo, že to všechno vyšlo a tohle už jsou jen bonusy.“

Seemanová už má pro olympijské Tokio jistý start i na stovce a dvoustovce, kam svou přípravu především míří. Rychlostní prvky v tréninku se jí ale také vyplácejí.

„Moc jsem si to přála. Když šla Bára na start, tak jsem doufala, že limit padne. S takovým cílem jsme směřovaly tréninky,“ líčila trenérka Petra Škábová. „Bára to zaplavala nevědomky, ale dobře plní rozkazy. To finálko bylo pro mě mnohem větším překvapením než limit. Bylo hodně vysoko postavené. Těšíme se dál!“

Finále poplave Seemanová v úterý v 19:22. Závody můžete sledovat na webu mezinárodní federace LEN.