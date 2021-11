Horská věří, že může sahat po medaili: Už nejsem ta rozklepaná mladá holka

PŘÍMO Z KAZANĚ | Trojka blikla u jejího jména a na krátké polohovce zbývalo padesát metrů do cíle. Kristýna Horská si nesnesitelnou blízkost a zároveň nedostupnost velké medaile prožila před čtyřmi lety na ME v Kodani, kde na kraulovém úseku odpadla a skončila šestá. Teď ji cítí znovu, do pátečního finále prsařské dvoustovky na ME v Kazani půjde s třetím nejlepším časem ze semifinále (2:20,04).

Zůstává vám v hlavě zážitek z Kodaně?

„Pamatuju. Byla bych hrozně ráda, kdybych to zopakovala, ale neskončilo to tak jako v Kodani. Samozřejmě nevím, jaké to bude.“

Jak jste se od toho šampionátu posunula?

„Připadám si ustálená, na správném místě, tam, kde mám být. Myslím, že jsem se i psychicky strašně posunula, už nejsem ta rozklepaná mladá holka, patřím tu k těm starším. A myslím, že mám mnohem víc zkušeností. Už když jsem byla v Kodani šestá, pořád se na mě tak nějak zapomínalo. I jsem si to s sebou trochu nesla, že i když jsem udělala úspěch, tak proti ostatním se to stáhlo. Teď když vidím, že je to naopak, tak jsem ráda, že se to konečně zúročuje.“

V semifinále jste zaplavala třetí nejlepší čas, jen 16 setin od národního rekordu, co to značí pro finále?

„Postup do finále ze třetího místa ještě vůbec nic neznamená, v pátek to bude úplně jiný závod. Půjdu do toho odznova, vůbec to nemusí sednout, i když doufám, že to sedne. Je to velká motivace, ale nechci se vázat na to, že jdu ze třetího místa, aby mě to náhodou nerozhodilo. Půjdu do toho jako do každého jiného závodu užít si to a doufám, že to bude dobrý.“

Jak se v prsařské technice cítíte?

„Dobře, musím zaklepat, v těch prsou se cítím fakt fajn. Poslední padesátku jsem se snažila zrychlit, myslím, že tam byly trošku chyby, že jsem zrychlila spíš frekvenčně než silově. Budu se to snažit udělat víc silově, abych to neuhrabala. Protože když to uhrabu, tak to nedám.“

Jak se vám bude spát před finálovým dnem, v němž ale zároveň rozjedete váš další silný závod? Večer vám hrozí tvrdý dvojboj prsařského finále a semifinále krátké polohovky…

„Asi dobře. Já se na tu polohovku těším. Sice to bude takový oříšek, že bych se samozřejmě ráda dostala do semifinále na polohovku, ale priorita je finále, první závod, na který se musím soustředit. A až ho doplavu, tak se můžu soustředit na polohovku.“

Kolik času mezi oběma závody byste měla?

„Mám tam asi dvacet sedm minut. Doplavu prsa a jdu na polohovku. Na druhou stranu jsem ráda, že ta prsa jsou před polohovkou. Tam třeba budu bojovat o medaili.“