Seemanovou čeká na ME finále proti hvězdě: O osmé místo plavat nebudu

Byly časy, kdy mladá Barbora Seemanová za Sarou Sjöströmovou běhala jako fanynka za rockovou hvězdou. Na evropském šampionátu v Kodani před čtyřmi lety si s kamarádkami v mixzoně řekla o fotku.

„Určitě ji někde dohledám,“ usmívala se Seemanová při vzpomínce v útrobách obřího Paláce vodních sportů v Kazani. „Samozřejmě hrozně spěchala, takže ta fotka je hrozná. Myslím, že tam ani všechny nekoukáme do kamery, protože se jen zastavila a šla, bylo to hodně narychlo.“

Sjöströmová prostě pořád spěchá. Ale Barbora Seemanová se už taky pěkně činí. Včera se svou hrdinkou plavala v jedné dráze v semifinále kraulové stovky, z něhož postoupila jako čtvrtá nejlepší. A v pátek se vedle ní postaví na start finále.

Švédka bude jasnou favoritkou. Na své koruně sprinterské královny má hned jedenáct diamantů coby titulů světové šampionky v krátkém i dlouhém bazénu. V Kazani se znovu vrátila do role dominátorky poté, co její olympijská sezona proběhla v kvapu nervózního návratu po zimní zlomenině lokte, který si poranila při nešťastném uklouznutí na ledě. Z Tokia přesto letěla domů se stříbrnou medailí za padesátku kraulem.

„Už na olympiádě jsem byla v úžase, že to dokázala. Viděla jsme ji poprvé na Mare Nostrum a tam jsem měla velké pochybnosti. A co udělali do olympiády, to mi přišlo až neskutečné,“ chválí ji Seemanové trenérka Petra Škábová.

V Kazani si Sjöströmová nakládá železné programy ve stylu nezdolné Maďarky Katinky Hosszúové. V úterý vyhrála kraulovou padesátku v pátém nejrychlejším čase historie 23,12 sekundy. Včera zase jen půlhodiny poté, co vylezla bazénu po semifinále stovky volným způsobem, už stála na bloku před finále nejkratší polohovky na 4x25 metrů. A vybojovala bronz.

„Je na ní hrozně znát, že kvůli tomu zranění, které měla, trénovala kraula. Řekla bych, že se na toho jejího kraula dá víc koukat, je techničtější, není to jen plácání. Smekám…“ ocenila ji Seemanová. „Ale nezaměřuju se na ni. Každý má jiný styl. Sarah je proti mně hodně krátká, má to v síle, od ní se úplně neučím.“

Seemanová si jede vlastní cestou. Jejím královstvím je kraulová dvoustovka, kde může využít svoje dlouhé ruce a nohy, díky kterým si umí s vodou pěkně hrát. Na stovce sprinterkám trochu leze do hájemství. V Kazani, kde chybí pár velkých jmen včetně její kamarádky z International Swimming League Ranomi Kromowidjojoové, má však ve finále šanci na medaili. Konkurentky jsou zjevné. Kromě Sjöströmové hlavně Nizozemka Marrit Steenbergenová a zkušená Polka Katarzyna Wasická.

„Je to sprint, trať holek, které třeba neplavou delší tratě, připravují se na ně,“ ví Seemanová.

Ač je mezi nimi za vetřelce, finále stovky je možností i pro ni. Letos už dvakrát zlepšila svůj tři roky starý národní rekord a i díky angažmá v International Swimming League zapracovala na technice.

„Na ISL trochu pracovaly s frekvencí záběrů a s technickými věcmi, na to doma není tolik času,“ vysvětluje Škábová. „Mám těch lidí víc, nemám analytika na každém tréninku. A ona mi odtamtud přinesla spoustu věcí.“

Sumář čtvrtka značí uměřenou naději po dvou kvalitních závodech. Rozplavby Seemanová vyhrála v čase 52,45 sekundy, 14 setin za svým národním rekordem. Po semifinále (52,46) půjde ze závětří čtvrté příčky.

„Myslím, že mám na sobě menší tlak než po rozplavbách. Já nikdy nemám ráda postupovat z prvního místa, protože pak se mi hromadí zprávy, že jedu pro medaili a tak,“ líčí Seemanová. „Takže beru, že jsem na dobré dráze někde uprostřed, nejsem na kraji. Samozřejmě se s holkama poperu, nebudu plavat o osmé místo. Ale medaile bude hodně vysoko.“