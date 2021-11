Kubová na ME plavců prolomila kazaňskou katastrofu: Cítila jsem se silná

PŘÍMO Z KAZANĚ | Kazaň je krásné město, se svým vlastním kremlem nebo slavnou šikmou věží Söyembikä. Plavkyně Simona Kubová tady ale doteď zažívala jen samé karamboly. V roce 2015 se jí na zdejším fotbalovém stadionu Rubinu zle nevydařil světový šampionát. A i na úvod ME v krátkém bazénu se v Kazani trápila. Dnes ráno si ale zlepšila náladu postupem do semifinále znakařské padesátky.

Na úvodní dvoustovce tvrdě narazila, v rozplavbě sprinterské padesátky se ale znakařka Simona Kubová na ME v krátkém bazénu v Kazani vrátila do hry. Časem 26,47 sekundy si připravila večerní útok na finále. A trochu zahladila vzpomínky na hodně bolavé trápení v úvodní disciplíně.

V Kazani jste v roce 2015 startovala na mistrovství světa v dlouhém bazénu a moc se vám nedařilo, jste na cestě zdejší karmu změnit?

„Kazaň před šesti lety pro mě byla katastrofa, na Rusko nemám úplně dobré vzpomínky, po včerejší dvoustovce jsem se v tom jen utvrdila. O to víc mě potěšila dneska ta padesátka. Po včerejšku mám strašnou radost, jsem moc šťastná, nečekala jsem to. Jelo se mi krásně, cítila jsem se relativně silná, strašně mě to potěšilo.“

Znejistila vás úterní dvoustovka, kde jste se po velkém trápení ani nedostala do semifinále?

„Docela mě to znervóznělo... Já plavala strašně těžké tréninky až do soboty, protože mě čekají dva měsíce jen závodění. Připravit se teď na Evropu by znamenalo špatné v prosinci. Tak jsem si dala i dvoustovku, že budu mít naplaváno. Ale věděla jsem, že můžu plavat pomalu, že mi to bude stačit na semifinále. Jenže jak tu dvoustovku moc neplavu, tak mě i to pomalu strašně bolí. A já myslela, že s tím plavu tak 2:08. A když to bylo 2:11, tak mě to znervóznělo dost.“

Vypadalo to, že jste ten závod trochu přepálila...

„Říkají to všichni, uznávám, že jsem to rozjela rychle. Ale pořád si myslím, že jsem tam měla rezervu docela velkou. Ale je strašný rozdíl, že kdybych do toho šla naplno, tak bych to ujela mnohem líp, než když jsem věděla, že mi bude stačit pomalý čas.“

Jak daleko je finále?

„Pokusím se odpoledne neudělat chyby a udělám všechno proto, abych se tam dostala. Padesátka je nevyzpytatelná, ale jsem o dvě desetiny za osobákem a o dvě desetiny jsem si zaplavala nejlepší letošní čas. A když se podívám, co mám za sebou za posledních pět týdnů, tak jsem strašně nadšená, to je skvělý.“

Šest Čechů o finále

Všech šest českých plavců dnes na ME v Kazani postoupilo do večerních semifinále. Kromě znakařky Simony Kubové je mezi nimi i Barbora Seemanová, která časem 52,45 sekundy vyhrála rozplavby na 100 metrů kraul. Postoupily i Kristýna Horská na 200 metrů prsa, na stovce znakař Tomáš Franta a na 200 motýlek Sebastian Luňák a Ondřej Gemov.

Jako pátá nejlepší z rozplaveb prošla prsařka Kristýna Horská, která na dvoustovce předvedla čas 2:22,18 minuty, soupeřky si hlídala, v závěru její rozplavby jí ujela jen šestnáctiletá Ruska Čikunovová, která rozplavby vyhrála.

„Jela jsem takové tempo, abych nejela úplně naplno. Ale ona strašně zrychlila, objevila se vedle mě. Musela jsem do toho trošku víc kopnout,“ líčila Horská. „Jelo se mi to krásně, pošetřila jsem síly. Myslím, že za obrátky nedostanu výjimečně vynadáno.“

Ze sil se nevydal ani znakař Tomáš Franta, který časem 51,18 sekundy postoupil jako dvanáctý, v redukovaných startovních listinách semifinále bude ale jako devátý nejlepší.

„Je příjemnější se trošku pošetřit na odpoledne. Uvidím, jestli se mi tahle taktika vyplatila,“ říká Franta, který počítá, že na finále bude třeba výrazně zlepšit národní rekord 50,74. „Je to otevřené. Budu muset do toho trošku víc kopnout.“

Na dvoustovce motýlek se kvůli nízkému počtu účastníků rozplavba plavala jen z povinnosti, Luňáka (1:55,24) s Gemovem (1:57,66) čeká hlavní práce ve večerním semifinále.