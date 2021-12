Kubová po triumfu v hvězdně obsazeném ISL: Emoce, bylo to super

Měla už být dávno na břehu, sama to tak plánovala. Znakařka Simona Kubová ale místo toho zažívá prodlouženou své parádní kariéry, kterou před týdnem ozdobila vítězstvím v prestižní International Swimming League, v níž pomohla k titulu svému týmu Energy Standard.

Nebylo to tak kontroverzní finále jako ve formuli 1, ale dramatické to bylo. Energy Standard se Simonou Kubovou na soupisce ztrácel první prosincový víkend v Eindhovenu na vedoucí London Roar v průběhu rozhodujícího matche už desítky bodů, pak ale povstal a slavil velké vítězství.

„Druhý den jsme se dokázali propracovat na první místo tím, že jsme strašně chtěli, měli jsme touhu po vítězství a každý jsme se chtěli na vítězství nějakým způsobem podílet,“ pochvalovala si Kubová. „Výhra v ISL pro mě samozřejmě hodně znamená, protože v prvním ročníku jsem byla v DC Trident, skončili jsme šestí, a rok později jsem byla v Tokiu, kde nám finále jen o kousek uteklo. Byla jsem hrozně moc ráda, když si mě v červnu vybrali Energy Standard.“

ISL je postavená na soubojích největších plaveckých hvězd, ovšem sestava nakonec vítězného týmu byla opravdu nabitá. Závodili za něj kraulové královny Sarah Sjöströmová a Siobhan Haugheyová, někdejší Phelpsův konkurent Chad Le Clos, ruský univerzál Kliment Kolesnikov či sprinter Florent Manaudou.

„Atmosféra v týmu byla naprosto skvělá a moc jsem si všechno užila. Překvapilo mě, že i na závěrečném hodnocení nám hlavní trenér James Gibson říkal, že to byl jeden z nejlepších týmů, který Energy Standard měl. Hodně mě potěšilo, že jsem byla jeho součástí,“ říká Kubová.

Další angažmá v ISL pro letos třicetiletou plavkyni znamenal další impuls do závěrečné fáze kariéry.

„Já si myslím, že nejcennější, co jsem si odnesla z ISL, jsou emoce, zážitky a zkušenosti, protože mě plavání začalo strašně moc bavit,“ líčí Kubová. „A potom následující oslava, když jsme drželi vítěznou trofej, to jsou úžasné vzpomínky a ty nervy, které jsme měli, byly taky hustý… Celé to bylo super!“

Po skončení ISL neměla Kubová příliš času na odpočinek. Hned po vítězném finále odlétala do Dubaje na přípravu před mistrovstvím světa v krátkém bazénu, které dnes začíná v Abú Zabí.

„Původně jsme měli letět do Izraele na soustředění, ale kvůli covidu jsme pak měnili destinaci. Ale je to dobré, podmínky tady máme naprosto skvělé a já se snažím ještě něco málo poplavat a vrátit se trošičku zpátky,“ líčila Kubová před přesunem do dějiště šampionátu.

Tam jí čekají starty na 50 a 100 metrů znak.