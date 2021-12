Parta HIT a MS. Nastřelená Seemanová dává drajv, Gemov vyřadil Zagorku

Barbora Seemanová se svou stříbrnou medailí z ME v krátkém bazénu v Rusku • Profimedia.cz

Tvoří spolu partu Hit. Pracovitá a odhodlaná skupinka ze Strahova zaujala na nedávném mistrovství Evropy v Kazani hned sedmi finálovými starty, ozdobenými stříbrem své kraulové hvězdy. Seemanová pak odjela na prestižní play off International Swimming League, kde zlepšila na dvoustovce národní rekord (1:53,23). A hned po návratu hnala svůj tým do práce.

„Vzhledem k tomu, že tréninky vede Bára, která nespí na vavřínech, nemá šanci usnout nikdo jiný,“ pochvalovala si trenérka Petra Škábová. „Na prvním tréninku jim Bára dávala. Na Gejdu (Ondřeje Gemova) jsem řvala: To si děláš srandu! Vrátila se nastřelená. Má tempo, které si delší dobu nese s sebou. Ostatní se toho chytili.“

Seemanová se letos stala prvním českým plavcem po 21 letech v olympijském finále, navíc na své kraulové dvoustovce vyhrála mistrovství Evropy v dlouhém bazénu a na ME v krátkém bazénu, kde ji trápila nemoc, vybojovala stříbro. A vede motivovaný tým, kde vyčnívají univerzální bojovnice Kristýna Horská a mladý vlčák Ondřej Gemov, jenž táhne zpátky na hladinu zkušeného Jana Micku. Všichni poplavou v Abú Zabí.

ČEŠI NA MS Kristýna Horská 100 a 200 m prsa, 100, 200 a 400 m pol. závod Simona Kubová 50 a 100 m znak Barbora Seemanová 50, 100, 200 a 400 m volný způsob, 50 m motýlek Jan Čejka 50, 100 a 200 m znak Tomáš Franta 50, 100 a 200 m znak

„Mě tréninky rozhodně baví víc, když je na nich Bára. Strašně mi vyhovuje, jak jsme začali trénovat spolu. Trénink má jiný drajv,“ pochvaluje si Gemov, který se občas na trénincích ve strahovském bazénu plete trenérce Škábové do výběru muziky.

„Je samozřejmě úplně jiné, když se tam pustí píseň, která je rychlá, než když je tam Lásko, voníš deštěm... To je dobré na usnutí, ale na tréninku je to přinejmenším nevhodné...“ líčí Gemov s úsměvem. „Je pravda, že trenérka už dva kousky z mého playlistu zařadila do svého, kde je Marie Rottrová nebo Hana Zagorová.“

Do zábavné i pracovní atmosféry své skupiny se Seemanová nedávno vrátila po téměř měsíčním působení v semifinálových matchích International Swimming League. Se svým týmem Iron sice nepostoupila do finále, dala se ale do kupy po problémech v Kazani a pod vedením švýcarského kouče Luky Gabrila si zkusila novinky v přípravě.

„Mám asi jenom pozitivní emoce,“ hodnotí Seemanová svou první sezonu v ISL. „Šla jsem tam s tím, že jsem nikoho neznala, že jdu do jiného prostředí na dlouhou dobu a budu závodit každý týden, což jsem v České republice nezažila. Bála jsem se, že bude napjatá atmosféra, ale všichni v týmu byli normální lidi.“

V ISL se Seemanová během celého podzimu dlouhodobě potkávala s největšími plaveckými hvězdami. Od čtvrtka se jí tahle zkušenost může hodit na mistrovství světa v krátkém bazénu. V Abú Zabí ji už brzy ráno čeká rozplavba na dvoustovce kraulem, z níž se rovnou postupuje do finále.

Podle startovních listin patří Seemanová mezi čtyři hlavní kandidátky na medaili. Na vrchu je jako jasná favoritka letošní dvojnásobná olympijská medailistka Siobhan Haugheyová z Hongkongu. Pak už je Seemanová s dalšími dvěma Evropankami. Britku Freyu Andersonovou těsně porazila na jarním ME v Budapešti, s Nizozemkou Marrit Steenbergenovou prohrála v Kazani.

„Chtěla bych si zlepšit svoje osobní maxima, ale je to těžší a těžší, co si budem...“ plánuje Seemanová. „Soustředím se hlavně na dvoustovku. Na ISL jsem čekala, že se mi na posledním matchi povede líp. V koutku duše jsem ráda, že se mi nepovedla. O to víc se těším na svět!“