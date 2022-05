Zraněná Seemanová vynechá MS: Nechci si jet pro patnácté místo

Jeden z letošních globálních vrcholů světového sportu bude bez české hvězdy. Kraulerku Barboru Seemanovou už od zimy trápí bolavá záda a necítí se teď v takové formě, aby za necelé dva měsíce mohla závodit na plaveckém mistrovství světa v Budapešti.

„Hlavním a jediným důvodem jsou mé zdravotní problémy,” vysvětlila Seemanová. „Už v zimě na mistrovství Evropy jsem byl zraněná s tím, že jsem se sice vyléčila, přišli jsme na to, co to bylo, ale po zátěži jsem přetížila druhou stranu těla a zranění se mi vracelo. Teď jsou to dva týdny, co normálně trénuju a necítím bolest.“

Seemanová zažila před rokem životní sezonu, na evropském šampionátu právě v Budapešti získala na kraulové dvoustovce senzačně zlatou medaili. Na olympiádě v Tokiu se na stejné trati dostala jako první český plavec po 21 letech do finále. A v prosinci pak vybojovala ještě stříbro na ME v krátkém bazénu v Kazani. Tam přitom plavala nemocná a také s následky zablokovaných zad, které jí málem nepustily na start. Problémy se pak během jara vrátily.

„Vidím, že jsme nestihli, co je potřeba odtrénovat na finále a úspěch ve finále,“ řekla trenérka Petra Škábová. „Společně s Bárou jsme se shodly, že na letošní ročník vybereme jeden vrchol a dáme přednost doléčení a bezbolestným tréninkům.“

Seemanová se loňským průlomem dostala do absolutní světové špičky, je už na úrovni, v níž ve vrcholné formě patří do finálových závodů s možnými medailovými ambicemi.

„I kdybych se náhodou dostala do finále, tak bych byla zklamaná, kdybych neútočila na osobní rekord,” vysvětlila Seemanová. „Nechci jezdit na závody s tím, že vím, že jsem do přípravy nedala sto procent. Takto se před sebou i plaveckým světem nechci prezentovat, takže si myslím, že jsem se rozhodla správně.“

Absence v Budapešti ale pro Seemanovou neznamená sezonu bez vrcholu sezony. Elitní plavci si letos můžou vybírat. Australské hvězdy Ariarne Titmusová, Kyle Chalmers či Emma McKeonová před světovým šampionátem upřednostnily Hry Commonwealthu. Seemanová se zase bude soustředit na srpnové mistrovství Evropy v Římě, kde bude obhajovat loňský titul.