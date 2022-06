Jak Čejka sebral zlato rekordmanovi: Naštvalo ho to, teď je pro mě motivací

Tenhle kluk není na porážky zvyklý. Bylo to jasné, když před třemi lety v Duna Areně dovířila voda finále znakařské padesátky na juniorském mistrovství světa. Jan Čejka zjistil, že má zlato a bronzový Thomas Ceccon znechuceně odhodil své plavecké brejličky.

„My už se známe hodně dlouho, od osmnácti jsme jezdili na juniorské vrcholné akce, potom i na ty seniorské. Nikdy jsme nebyli velcí kamarádi, nikdy jsme se moc nebavili. Možná i proto, že jsem ho tady porazil a jeho to trošku naštvalo,“ usmívá se Čejka.

Jednadvacetiletý Ceccon je jen o čtyři měsíce starší než český rekordman, v kariéře se ale dostal už úplně na vrchol. V pondělním finále znakařské stovky na mistrovství světa předvedl highlight dosavadního programu. V druhé padesátce napálil vítězné tempo a zastavil se na hodnotě nového světového rekordu 51,60, dosavadního vládce dějin Ryana Murphyho porazil v přímém souboji, jeho čas z olympiády v Riu vylepšil o 25 setin sekundy.

„Pro mě to bylo velké překvapení, v semifinále plavali všichni dobře, ale takhle rychle jsem to nečekal. Od svěťáku je to zase velký skok,“ hodnotil Čejka. „Oproti ostatním u něho vidím rozdíl v druhé padesátce. Všichni rozjížděli tak nějak podobně, zatímco ostatní ke konci zpomalovali, on naopak zrychlil a v druhé padesátce byl dominantní.“

Ceccon je zajímavá figura. Jeho italský temperament ukazují rozrostlé černé vlasy a knírek pod nosem. Sebevědomí z bazénu ale na souši zatím postrádá, aspoň při rozhovorech s novináři. S angličtinou se trochu trápí, na tiskovce po zlatém závodě v Duna Areně se často drbal ve vlasech, jak hledal správná slovíčka.

Když dostal otázku na svůj vzor, odpověď byla poměrně stručná.

„Michael Phelps. Proč? Prostě proto, že je to Michael Phelps,“ rozesmál Ceccon sál.

Ital se v Budapešti chystá ještě na sprinterskou padesátku, závod, který v roce 2019 v souboji s Čejkou prohrál. Teď se ale od něj dá znovu čekat blesková show.

„Vzhledem k tomu, jak rychle plaval stovku, dá se předpokládat, že i padesátka bude hodně rychlá. Od sebe taky očekávám dobrý čas, doufám, že se mi to povede, že mi všechno vyjde, padesátka je hodně o detailech. Doufám, že trochu štěstíčka přijde a povede se mi pokořit čas, který jsem zaplaval, když jsem byl juniorský mistr světa,“ plánuje Čejka, jehož národním rekordem je právě jeho zlatý čas 25,08.

Juniorský světový šampion v Budapešti závodí poté, co ho v přípravě zbrzdila nemoc. Má za sebou úvodní stovku na prodýchnutí a dnes půjde do boje na dvoustovce.

„Nevypadá to tak špatně, uvidíme, jak mi to sedne. Doufám, že to bude lepší než ta stovka, ta byla taková na oťukání. Věřím, že to bude lepší a povede se mi zaplavat dobrý čas,“ říká Čejka.

Kolem něj zatím pílí ke hvězdám nová plavecká generace. Vedle Ceccona hlavně zázrační teenageři jako David Popovici, Hwang Sun-woo, Leah Hayesová či Summer McIntoshová.

„Rozhodně to je pro mě motivace. Vidím, že kluci, kteří se mnou závodili, to můžou dokázat. Říkám si, že i já bych to mohl dokázat, když jsem s nimi v juniorských letech závodil,“ věří Čejka.